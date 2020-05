Garay es una de las figuras de Valencia Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2020 • 10:21

Resultó todo un impacto cómo salió a defenderse el ex jugador de la selección argentina. El defensor Ezequiel Garay se sintió maltratado y dijo que advierte "una campaña de desprestigio" de los dirigentes de su club, Valencia . El futbolista, según publicaron algunos medios españoles, negó haber rechazado una oferta de renovación con el club por 2.700.000 de euros .

En su cuenta de Instagram, el argentino grabó un extenso video (12 minutos) en los que explicó cada detalles de lo sucedido con Valencia. Incluso, en esa declaración, el futbolista fue muy tajante: "Siento que hay personas del club que por lo visto tienen intención de desacreditarme como profesional y como persona".

Alejado de la selección después de haber sido titular en el Mundial de Brasil, Garay fue más a fondo: "Me da mucha pena llegar a este punto, pero me veo obligado a hacerlo por la campaña de desprestigio que se está haciendo contra mi persona; y no me refiero a los medios". Se advierte que Garay estaba muy tenso en su comunicado: pidió perdón antes de comenzar a leer su carta. "No tengo experiencia frente a una cámara", expresó, a pesar de las innumerables entrevistas que dio en su carrera. El contexto, evidentemente, era otro.

El defensor argentino, de 33 años, no oculta cómo se dieron las negociaciones por la renovación de su contrato con Valencia: "Todo sale cuando se filtra que he rechazado una oferta de renovación de 2,7 millones netos de euros y dan a entender que no quiero quedarme. Ambas cosas son falsas", dijo. Y continuó: "El 13 de noviembre el club me preguntó a través de Jorge López si quiero renovar. Les digo que sí con una oferta verbal inferior a la publicada y a la espera del contrato. El 7 de enero, en Arabia, el presidente -Anil Murthy- me llama a su habitación y en esa conversación se cambian las condiciones para llegar a un nuevo acuerdo", detalló.

La angustia de Ezequiel Garay: el ex jugador de la selección en guerra con su club español. Crédito: Captura de Instagram @ezequielgaray24

Garay, que en 2020 se lesionó en su rodilla izquierda derecha y luego dio positivo de coronavirus , incluso, reveló qué pasó tras su operación: "El 1 de febrero me lesiono y me operan. Se me solicita que se me pueda dar la baja federativa para firmar a otro jugador y accedo. Pregunto sobre mi renovación, pero hasta hoy no hay nada. Esto es lo que ha sucedido".

Cada palabra del argentino iba cargada de nerviosismo por lo que le está tocando vivir: "Como trabajador voy a defender mis derechos, que se han visto alterados por parte del club. Quise colaborar en mi reducción de salario, pero el club quería una reducción mayor, una reducción de jornada cuando estaba de baja médica".

Y finalizó: "No hace falta acabar mal. Como jugador gustaré más o menos, pero hacer ver que por dinero no me quiero quedar me parece injusto. Siempre he querido quedarme en este club. El Valencia me ha hecho feliz, pero continuar no depende de mí".