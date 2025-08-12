Desmond Watson, el jugador más pesado en la historia de la NFL, no puede debutar por exceso de kilos

Desmond Watson, tackle defensivo de los Tampa Bay Buccaneers, ya escribió su nombre en los libros de la NFL antes de jugar un solo minuto. Con 464 libras (210 kilos) en el momento de su fichaje, el exjugador de la Universidad de Florida se convirtió en el más pesado de la historia en la liga. Sin embargo, su récord vino acompañado de una mala noticia: la franquicia lo colocó en la lista de lesionados y no le permitirá competir hasta que alcance ciertos objetivos físicos, entre los cuales debe bajar de peso.

El gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, explicó la decisión: “Queremos que cumpla algunos objetivos antes de que juegue. Está haciendo un buen trabajo, eso es todo lo que puedo decir”.

Cabe destacar que, desde su llegada, Watson redujo su peso a 449 libras (203,6 kilos), pero el cuerpo técnico considera que aún no está en condiciones de competir.

El entrenador principal, Todd Bowles, fue directo: “Solo se trata de conseguir que sea un mejor jugador, más sano, para que entonces pueda salir al campo. Estamos trabajando con él”.

Las imágenes de Watson sobre un costado del campo, conversando con asistentes mientras sus compañeros realizaban los ejercicios de pretemporada, se viralizaron en redes. La situación generó debate, no solo por su peso, sino por el impacto que su estado físico puede tener en sus articulaciones de rodillas y tobillos, y en su carrera.

Watson no fue seleccionado en el Draft 2025, pero firmó como novato no reclutado con Tampa Bay, despertando atención tanto por su tamaño como por su potencial. Sin embargo, las lesiones vinculadas a su peso encendieron las alarmas en el cuerpo médico, que trabaja con él para reducir kilos.

Sin el aporte de su nueva figura, en el debut de pretemporada los Buccaneers vencieron 29-7 a los Tennessee Titans.

El tackle novato de los Buccaneers de Tampa Bay Desmond Watson corre durante un ejercicio en el minicampamento de entrenamiento de novatos el viernes 9 de mayo del 2025. Chris O'Meara - AP

A paso firme

Cuando Desmond Watson llegó a la Universidad de Florida en 2021, su figura ya llamaba la atención: pesaba 199,6 kilos (440 libras). Antes de debutar logró reducir algo la balanza hasta los 181,4 kilos (400 libras). Ese primer año, el imponente tackle defensivo participó en los 13 partidos de la temporada, alternando entre equipos especiales y suplente en la defensa, y convirtiéndose en uno de los jugadores más corpulentos en la historia del fútbol americano universitario de la División I de la NCAA.

En total, estuvo presente en 150 jugadas y tuvo acción defensiva en ocho de esos encuentros, con un saldo de siete tackleadas y media captura. Sin embargo, entre su primer y segundo año, el peso volvió a subir hasta los 188,2 kilos (415 libras).

En 2022, ya como titular y favorito de los fanáticos, disputó 13 partidos (10 como titular)—, registrando 25 tackleadas. Ese año protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada: forzó, recuperó y devolvió un balón suelto contra Carolina del Sur, jugada que rápidamente se volvió viral.