“Eran todos Messi”: el inesperado elogio de un brasileño a la selección argentina al recordar el 4-1 en el Monumental

Se lo conoce como el Superclásico de las Américas y, como tal, la rivalidad más grande del continente suele dejar heridas profundas, pero también genera confesiones inesperadas. A casi cinco meses de aquella noche histórica en Núñez, cuando este año la Argentina de Lionel Scaloni superó 4-1 a Brasil en el estadio Monumental por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, un protagonista brasileño volvió a poner en palabras lo que significó enfrentarse a los campeones del mundo.

Wesley, lateral derecho de 22 años, hoy en Roma, fue titular aquella jornada del 25 de marzo y reconoció sin rodeos el impacto que le generó la superioridad albiceleste. “Fuimos a jugar, pero no funcionó. Lo intentamos y nos esforzamos, pero esa noche, en el rival eran todos Messi”, declaró en diálogo con TNT Sports Brasil, en una frase que rápidamente recorrió medios y redes sociales.

La paradoja es que Lionel Messi no estuvo en el campo. Una lesión muscular en el aductor izquierdo lo marginó de ese clásico, pero su ausencia no hizo más que agrandar la dimensión de lo conseguido por sus compañeros. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone se encargaron de escribir la historia. Especialmente Enzo, cuyo gol llegó tras una secuencia de 34 toques que recorrió todo el campo y que recordó a la mejor versión del Barcelona de Guardiola.

“Fue un aprendizaje. Todo el mundo juega para ganar, pero no siempre se puede. Sabemos la calidad que tiene Argentina”, reconoció Wesley, que llegó al fútbol italiano desde Flamengo en una transferencia superior a los 29 millones de dólares.

Una noche inolvidable

El Monumental vivió una de esas noches que quedan en la memoria colectiva. No sólo por la magnitud del resultado, sino también por el contexto. Brasil llegaba envalentonado, con declaraciones que buscaban instalar una previa cargada de tensión. “Será una guerra”, había advertido Marquinhos. “Será un partido parecido a la Copa Libertadores”, agregó el arquero Bento. El más desafiante fue Raphinha: “Les daremos una paliza, sin dudas. Vamos con todo dentro y fuera del campo”.

La respuesta fue contundente, pero en el césped. Argentina no sólo ganó: bailó a su clásico rival. El 4-1 marcó un quiebre que derivó en la salida de Dorival Júnior como entrenador de la Verdeamarela.

Wesley gana por arriba ante el intento de Tagliafico Daniel Jayo - Getty Images South America

Wesley no lo niega. “Esa no fue nuestra noche. Gracias a Dios estamos clasificados al Mundial, así que ese resultado no fue un problema, no es que no nos clasificamos por Argentina. Pero fuimos descuidados, cometimos errores y ellos lo aprovecharon. No se acabó el mundo porque perdimos”, reflexionó.

La derrota dejó cicatrices. El eco de aquella paliza aún resuena en Brasil, aunque Wesley asegura que el equipo aprendió de ese golpe.

Hoy, con Carlo Ancelotti en el banco, la Canarinha intenta reconstruirse. “Llevamos poco tiempo de trabajo con él, pero se puede percibir una selección con mucha más voluntad. Estamos mostrando en el campo lo que queremos, y eso es muy importante”, explicó Wesley, que comparte vestuario en Roma con Paulo Dybala y Matías Soulé, dos representantes del semillero argentino en Europa.

El defensor debutó en la selección días antes de enfrentar a Argentina, en la victoria 2-1 sobre Colombia, y recién volvió a jugar en septiembre, en el triunfo 3-0 ante Chile. Su paso testimonial en la Verdeamarela no le impidió dimensionar lo vivido en Núñez. “Todos eran Messi”, insistió, como si todavía buscara una explicación a lo inexplicable.

Aquella goleada de marzo será recordada como una de las más resonantes de la era Scaloni, no sólo por el resultado, sino por la manera en que se logró: sin Messi, con fútbol total y con jóvenes que ratificaron que el recambio está garantizado.