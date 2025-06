La broma “porteña” de Cristiano Ronaldo a un periodista argentino por una pregunta sobre Messi

Relajado, feliz, dispuesto a responder cada pregunta. Cristiano Ronaldo atraviesa este momento de su carrera con la plenitud de los 20, aunque el 5 de febrero haya cumplido 40. Y este sábado, 24 horas antes de la final de Nations League entre Portugal y España, se sentó en la sala de conferencias del Allianz Arena, de Munich, para dar respuestas. Y, mucho más allá del motivo del encuentro, se explayó sobre otros temas: Argentina, Messi y una broma co entonación “porteña” no faltaron en el menú...

El portugués admitió haber tenido ofertas para sumarse a un plantel participante en el Mundial de Clubes de la FIFA que comienza el próximo sábado, pero las declinó y aseguró que no estará en ese torneo. “No estaré en el Mundial de Clubes, pero sí que me han contactado”, dejó caer CR7. A finales de mayo, Cristiano Ronaldo anunció en sus redes sociales el final de su “capítulo” en el Al Nassr saudita, al que se unió a principios de 2023, sin precisar cuál iba a ser el siguiente paso. “He tomado una decisión y es casi definitiva”, señaló Cristiano Ronaldo este sábado, sin desvelarla. “No tiene sentido hablar de otra cosa que no sea la selección, pero sí, algunos equipos me han contactado. Pero no puedes llegar a todos los balones”, explicó el jugador de 40 años, sin desvelar la identidad de esos clubes.

Cristiano Ronaldo aplaude, luego de haber sido decisivo en el triunfo de Portugal ante Alemania, en la semifinal de la Nations League Matthias Schrader - AP

El tramo más divertido ocurrió cuando Sergio Levinsky, periodista argentino que se dio a conocer como tal, le preguntó si jugar con Messi no es uno de los desafíos pendientes de su carrera. El gesto de Cristiano cambió ya en el momento en que escuchó la nacionalidad del periodista “¡Argentina! La rodilla", remarcó la letra elle, imitando el tono), y cuando le llegó el momento de responder, lo hizo en español e hizo estallar al auditorio: “Bueno, boludo, nunca se sabe”, arrancó, sumando su propia carcajada por haber utilizado esa palabra que se habrá cansado de escuchar de sus múltiples compañeros argentinos en los clubes donde jugó.

Luego, extendió la respuesta: “Tu sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina. Es que mi mujer es argentina. Y lo es desde hace ya nueve años, ¿así que cómo no voy a tener un cariño especial? He tenido invitaciones también desde Argentina para jugar el Mundial de Clubes, ¿lo sabes? Nunca se sabe... Pero es muy difícil. Nunca he ido a Argentina, pero quiero ir". No dio a conocer si fue River o Boca quien lo llamó (o ambos) y dejó el suspenso en el aire, aunque a una semana del comienzo de la competición, está claro que no será parte.

😂😂 El ‘TROLEO’ de CRISTIANO a un PERIODISTA ARGENTINO que le PREGUNTÓ por MESSI: RISAS en la SALA pic.twitter.com/Pe2WUDibGq — Diario AS (@diarioas) June 7, 2025

Enseguida, en la segunda parte de la respuesta se refirió a Messi, su contracara durante más de una década en lo más alto de este deporte: “Tengo mucho cariño por Messi. He contado ya que cuando estábamos en el escenario en las entregas de premios tantas veces, yo le iba traduciendo lo que había que hacer, lo que se decía. No sé si él habla inglés ahora, entonces no lo hacía. Fueron 15 años de compartir estar allí. Tengo cariño por él porque siempre me trató bien, siempre mostró respeto por mí, como yo por él. Veo muy difícil eso (jugar juntos alguna vez), pero... (se encogió de hombros) Nunca digo de este agua no beberé”, dijo, utilizando el portugués para esa frase.

Cristiano Ronaldo y Messi, en la previa de una de las tantas galas del Balón de Oro que compartieron Archivo

Preguntado sobre quién debe ganar el Balón de Oro a mejor jugador de la temporada, estimó que lo justo sería que fuera para uno de los ganadores con el PSG en la Champions League. “No puedo decir quién lo merece. En mi opinión, el que lo gane debe estar en un equipo que se llevó trofeos. El ganador del Balón de Oro debería ser del equipo que se ha llevado la Champions”, estimó.

Sin citarlo, Cristiano Ronaldo estaría así tomando partido por Ousmane Dembélé, coronado con el PSG, en lugar del otro favorito, el español Lamine Yamal, que fue semifinalista de la Champions con el Barcelona.

El propio Cristiano Ronaldo ganó cinco veces el Balón de Oro en su carrera, en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Fueron tres veces menos que su gran rival, el argentino Lionel Messi, que lo logró en ocho ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Otras respuestas de Cristiano Ronaldo

Portugal: “Somos positivos y tenemos confianza para ganar. Sabemos ante qué equipo nos enfrentamos, que puede ser el mejor del mundo. Cada partido es diferente, cada día es distinto. Las finales son siempre difíciles, pero estamos con fe en ser campeones. Tenemos nuestras armas”.

Tener 40 años: “Hay días buenos, otros malos. Es parte de la vida. Trato de encontrar mecanismos para afrontar todos los aspectos de la vida, no sólo del fútbol”.

Enfrentar a Lamine Yamal: “Siempre que hay una final es Cristiano contra uno u otro. Hace mucho que es así. Llegan nuevas generaciones, no hay problema. Esto es un deporte de equipo. Lo entiendo, pero esa no es la realidad. No es Cristiano contra alguien”.