La brutal batalla campal entre chicos en un partido juvenil en Santiago del Estero

Las imágenes son escalofriantes. Chicos menores de 15 años desatando una batalla campal en el estadio Roberto “Tito” Molinari, durante el encuentro entre Unión Santiago y Tucumán Central, en Santiago del Estero, válido por la tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil 2026 en la categoría Sub-15, exhibieron la locura que se vive en las divisiones menores del fútbol argentino. La magnitud de los incidentes obligó a la suspensión del partido, ya que varios chicos terminaron con heridas después de haber sido golpeados en el piso y hasta una ambulancia tuvo que ingresar al campo de juego para asistirlos.

El partido transcurría con marcador 2-0 a favor del equipo santiagueño cuando, a los 22 minutos del segundo tiempo, se desató una batalla campal. La rápida escalada de violencia motivó la intervención del cuerpo arbitral y del personal de seguridad, mientras que el servicio médico asistió a varios futbolistas que presentaban cortes y sangrado como consecuencia de los enfrentamientos.

Frente a semejante escándalo y la viralización de los enfrentamientos, los clubes se expresaron en sus redes sociales. El club santiagueño, en su cuenta de de Instagram posteó un comunicado: “Desde el Club Atlético Unión Santiago lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el encuentro de la categoría Sub-15 ante Tucumán Central. Nuestra prioridad inmediata es el cuidado de los jugadores, sus familias y todos los niños y adolescentes que forman parte de nuestras divisiones formativas”.

Y continuó: “Por eso, el club ya se encuentra recabando la información correspondiente, acompañando a los involucrados y poniéndose a disposición de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido. Rechazamos toda forma de violencia dentro y fuera de la cancha. El fútbol formativo debe ser un espacio de aprendizaje, respeto, convivencia y crecimiento”.

El conjunto tucumano también se expresó en sus canales oficiales para repudiar lo sucedido: “Desde Club Tucumán Central queremos expresar nuestro profundo rechazo a cualquier hecho de violencia dentro del deporte. El fútbol es encuentro, aprendizaje, respeto y crecimiento. Es el espacio donde nuestros chicos se forman no solo como deportistas, sino como personas”.

Y concluyó: “Por eso, trabajamos de manera constante para promover un ambiente sano, seguro y formativo, donde estos valores se vivan y se sostengan día a día. Hacemos además un llamado a la reflexión a grandes y chicos: la violencia no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito, y mucho menos en el deporte. Acompañar, alentar y disfrutar deben ser siempre los pilares, tanto dentro como fuera de la cancha. Cuidemos a nuestros jugadores, respetemos al rival y defendamos el verdadero espíritu del fútbol”.

Según informaron los medios locales Diario Panorama y La Gaceta, se evalúan severas sanciones por parte del tribunal disciplinario que evaluará los informes del árbitro, los partes médicos y las pruebas disponibles para determinar qué penas recibirán los clubes, los jugadores y cómo se resolverá la continuidad del encuentro.

La organización del torneo expresó preocupación por lo sucedido y advirtió que la disputa del partido de la categoría Sub-17, programado en el mismo escenario, se encuentra en riesgo hasta tanto se esclarezca la responsabilidad de los involucrados y se adopten las medidas de seguridad necesarias. Las autoridades provinciales y de la federación evaluarán además eventuales protocolos adicionales para prevenir incidentes similares en las próximas fechas del certamen juvenil.