La brutal batalla campal entre chicos en un partido juvenil en Santiago del Estero
Sucedió en el enfrentamiento entre Unión Santiago y Tucumán Central que tuvo que ser suspendido
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Las imágenes son escalofriantes. Chicos menores de 15 años desatando una batalla campal en el estadio Roberto “Tito” Molinari, durante el encuentro entre Unión Santiago y Tucumán Central, en Santiago del Estero, válido por la tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil 2026 en la categoría Sub-15, exhibieron la locura que se vive en las divisiones menores del fútbol argentino. La magnitud de los incidentes obligó a la suspensión del partido, ya que varios chicos terminaron con heridas después de haber sido golpeados en el piso y hasta una ambulancia tuvo que ingresar al campo de juego para asistirlos.
El partido transcurría con marcador 2-0 a favor del equipo santiagueño cuando, a los 22 minutos del segundo tiempo, se desató una batalla campal. La rápida escalada de violencia motivó la intervención del cuerpo arbitral y del personal de seguridad, mientras que el servicio médico asistió a varios futbolistas que presentaban cortes y sangrado como consecuencia de los enfrentamientos.
Frente a semejante escándalo y la viralización de los enfrentamientos, los clubes se expresaron en sus redes sociales. El club santiagueño, en su cuenta de de Instagram posteó un comunicado: “Desde el Club Atlético Unión Santiago lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el encuentro de la categoría Sub-15 ante Tucumán Central. Nuestra prioridad inmediata es el cuidado de los jugadores, sus familias y todos los niños y adolescentes que forman parte de nuestras divisiones formativas”.
Y continuó: “Por eso, el club ya se encuentra recabando la información correspondiente, acompañando a los involucrados y poniéndose a disposición de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido. Rechazamos toda forma de violencia dentro y fuera de la cancha. El fútbol formativo debe ser un espacio de aprendizaje, respeto, convivencia y crecimiento”.
El conjunto tucumano también se expresó en sus canales oficiales para repudiar lo sucedido: “Desde Club Tucumán Central queremos expresar nuestro profundo rechazo a cualquier hecho de violencia dentro del deporte. El fútbol es encuentro, aprendizaje, respeto y crecimiento. Es el espacio donde nuestros chicos se forman no solo como deportistas, sino como personas”.
Y concluyó: “Por eso, trabajamos de manera constante para promover un ambiente sano, seguro y formativo, donde estos valores se vivan y se sostengan día a día. Hacemos además un llamado a la reflexión a grandes y chicos: la violencia no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito, y mucho menos en el deporte. Acompañar, alentar y disfrutar deben ser siempre los pilares, tanto dentro como fuera de la cancha. Cuidemos a nuestros jugadores, respetemos al rival y defendamos el verdadero espíritu del fútbol”.
Según informaron los medios locales Diario Panorama y La Gaceta, se evalúan severas sanciones por parte del tribunal disciplinario que evaluará los informes del árbitro, los partes médicos y las pruebas disponibles para determinar qué penas recibirán los clubes, los jugadores y cómo se resolverá la continuidad del encuentro.
La organización del torneo expresó preocupación por lo sucedido y advirtió que la disputa del partido de la categoría Sub-17, programado en el mismo escenario, se encuentra en riesgo hasta tanto se esclarezca la responsabilidad de los involucrados y se adopten las medidas de seguridad necesarias. Las autoridades provinciales y de la federación evaluarán además eventuales protocolos adicionales para prevenir incidentes similares en las próximas fechas del certamen juvenil.
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