La cargada del Sub 20 de Argentina a México con la canción del Chavo tras la victoria en los cuartos de final del Mundial

Es bien conocida la rivalidad futbolística entre la Argentina y México, aunque la confrontación no se ve tanto en el campo de juego, porque la Albiceleste muestra una clara supremacía en los choques mano a mano, tanto en partidos oficiales como amistosos. Más bien, esa pica se alimenta en el periodismo y se traslada luego con furia en las redes sociales.

Son constantes las chicanas de uno y otro lado, un enfrentamiento dialéctico que alcanzó su pico máximo en el Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo de Scaloni se impuso 2 a 0 en la primera rueda e inició su camino al título tras la caída en el debut ante Arabia Saudita.

LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20 SE FUE ESCUCHANDO LA CANCIÓN DEL CHAVO. 😅🇦🇷pic.twitter.com/128fMuS8VU — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 12, 2025

Sin embargo, no todo queda en las palabras, sino también en algunas situaciones puntuales: anoche los chicos argentinos se animaron a cargar a sus rivales aztecas luego de la victoria por 2 a 0 en los cuartos de final del Mundial Sub 20. Cuando el plantel se retiraba del estadio, pusieron a todo volumen en sus parlantes la famosa canción de apertura de la legendaria serie de “El Chavo del Ocho”. Pero apenas se trataron de algunos segundos, porque enseguida cambiaron la “playlist” por una de Callejero Fino. Varios videos tomados en zona mixta dieron cuenta del momento.

Una de las premisas del plantel de Diego Placente, heredadas de la huella de la brillante era de José Pekerman, es el respeto por el rival, por eso es que la cargada se diluyó en segundos y los argentinos no quisieron exacerbar las provocaciones. Sabiendo, sobre todo, que el trabajo en el Mundial no está concluido y que el miércoles se viene otro duro escollo, Colombia.

El festejo final del Sub 20 de Argentina tras eliminar a México del Mundial Matias Delacroix - AP

Además, la broma se asoció con una coincidencia histórica, porque en 1977, el grupo artístico de El Chavo estuvo en el mismo Estadio Nacional de Santiago de Chile, en un encuentro masivo, cuando la serie hizo una presentación en vivo con todo el elenco.

Más allá del mítico programa de entretenimiento de Roberto Gómez Bolaños, el historial en duelos Sub 20 empieza a tener una clara tendencia a favor de Argentina. Después de la dura derrota por 4 a 1 en octavos de final del Mundial de Nigeria 1999, que impidió defender con éxito el título de Malasia ‘97, los albicelestes se impusieron consecutivamente en los cuartos de final del Mundial de Canadá 2007 (1-0), en la primera rueda del Mundial de Colombia 2011 (1-0) y anoche en Chile.

Anoche, en el cierre en Santiago, argentinos y mexicanos se mezclaron en un tumulto propio de cuentas pendientes y del torbellino de un partido muy caliente. Fue expulsado Diego Ochoa, luego de que Placente pidiera la tarjeta verde. El DT, minutos después, volvió a la carga: un codazo de Tahiel Jiménez a Tobías Ramírez merecía una lógica expulsión, inicialmente omitida por el árbitro.

Y entre tanta tensión (hasta hubo una discusión fuera de lugar entre los entrenadores), se bajó el telón. La Argentina sigue viva. No tendrá en el próximo partido a Maher Carrizo, que será suspendido, pero siempre va hacia adelante.