La charla de “Chiqui” Tapia en la práctica con Messi y la visita de Andrés Calamaro a la selección

En el último entrenamiento de la selección argentina previo al choque por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde, el plantel recibió la visita de Andrés Calamaro. El cantante estuvo en el entrenamiento del jueves por la tarde que la selección realizó en el viejo estadio del Inter Miami, en Fort Lauderdale.

Hubo fotos con Messi y los jugadores. Y otra señal de apoyo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien volvió a mostrarse en un entrenamiento abierto para la prensa en este Mundial después de varios días. En una mesa, estuvo conversando durante largos minutos a solas con Messi.

La visita de Calamaro se dio en el marco del último día de entrenamiento en el predio y complejo deportivo oficial de Inter Miami, ubicado en Fort Lauderdale, a pocos kilómetros de Miami, antes del partido de 16avos de final que se disputará en el Hard Rock Stadium este viernes desde las 18 (las 19 en la Argentina)

Claudio Tapia le regaló a Andrés Calamaro una camiseta argentina firmada por los jugadores de la selección

A través de sus redes sociales, Chiqui Tapia compartió una fotografía junto al artista con la leyenda: “Mi Andrés querido”. En la imagen, ambos posan de frente, sonriendo a la cámara, mientras el titular del fútbol argentino sostiene una remera de la selección firmada por la mayoría de los jugadores. “Visita de lujo en el entrenamiento de la Selección. ¡Gracias, Andrelo, por haber venido! Todos juntos“, agregó Tapia en otro posteo.

Otra de las postales de la tarde fue una imagen de Calamaro hablando con Messi, a quienes se los vio charlando distendidos, luego del entrenamiento. También se conoció una foto con Emiliano “Dibu” Martínez y con el director técnico Lionel Scaloni.

Andrés Calamaro visitó al plantel de la selección argentina y se fotografió con Chiqui Tapia

Además, la AFA compartió un video resumen de la última práctica musicalizado con la canción “Para no olvidar” de Calamaro, perteneciente al álbum “El regreso” (2005).

Tapia y Calamaro mantienen una relación de amistad. Hace poco más de un mes, el artista había hecho público su apoyo al titular de AFA —que enfrenta denuncias judiciales vinculadas a una causa por presunto lavado de dinero— en medio de un recital en el Movistar Arena.

Emiliano "Dibu" Martínez junto a Andrés Calamaro

En aquella oportunidad, el intérprete, de 64 años, le agradeció el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, en la antesala del inicio del Mundial 2026. “Quiero agradecer al Chiqui Tapia por traernos la copa”, expresó Calamaro sobre el cierre del concierto.

A su vez, en noviembre de 2025, en medio del malestar de parte de los hinchas del fútbol argentino tras la coronación de la AFA a Rosario Central como “Campeón de Liga 2025”, Calamaro interrumpió a los presentes en uno de sus shows cuando comenzaron a entonar en coro: “¡Chiqui Tapia, botón!”. “Bueno, chicos, se lo dicen al Chiqui Tapia en la cara mejor...“, deslizó, en medio de gritos y chiflidos.

Andrés Calamaro y Lionel Scaloni

Por otro lado, cabe señalar, que el encuentro de este jueves por la tarde, es el segundo en menos de un año entre Tapia y Calamaro. A mediados del año pasado, Tapia había mostrado públicamente su cercanía con el artista cuando compartió una reunión con él y le regaló otra camiseta de la selección argentina con el número 10 y el apodo “Andrelo” estampado en la espalda.

Lionel Messi y Andrés Calamaro

Tapia, uno más del plantel

Desde la llegada a Estados Unidos, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, se ha mostrado como uno más del plantel tanto en la concentración en Kansas City, como en Dallas y ahora en Miami. Cercano a los jugadores, se mantiene en constante intercambio con el plantel y en especial con algunos de referentes, como Messi, Rodrigo De Paul y Dibu Martínez.

Prueba de ello fue la charla que mantuvieron Tapia y Messi a la vista de los periodistas en uno de los palcos del Inter Miami.

Messi hablando con Chiqui Tapia en el entrenamiento de la selección argentina

Pese que su frente judicial en la Argentina se sigue complicando, Tapia disfruta de su Mundial. Además del apoyo de los campeones del mundo, se lo ha visto cerca del titular de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.