La chilena impresionante de Santiago Montiel para el gol de Independiente ante Independiente Rivadavia

Una locura lo de Santiago Montiel. El futbolista de Independiente hizo un golazo de chilena ¡desde afuera del área! en el duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura frente a Independiente Rivadavia, de Mendoza, en el partido disputado en Avellaneda. Tiene todos los condimentos para ser candidato al Premio Puskas que otorga la FIFA.

Tras un primer tiempo muy disputado y con situaciones claras para ambos equipos, el Rojo salió a jugar la segunda etapa con mucho más juego ofensivo. En tres ocasiones avisó con remates de Angulo, de Giménez Rojas y también de Luciano Cabral, pero la apertura del marcador se hacía esquiva.

Sin embargo, cuando se disputaban 12 minutos, llegó la jugada del partido y quizá del campeonato. El tiro de esquina desde la izquierda fue rechazado por Sheyko Studer. Montiel se metió a la en la disputa y fue a pelear la jugada dividida con Sebastián Villa. La pelota picó a la altura de la medialuna del área y el número 7 de Independiente practicó una pirueta impresionante para colocarla por encima del arquero Ezequiel Centurión.

¡SEÑORAS Y SEÑORES! ¡TENEMOS EL GOL DEL AÑO! GOLAZO DE CHILENA DE SANTIAGO MONTIEL DESDE LA PUERTA DEL ÁREA PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1iUTTL9AQg — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2025

Una joya de Montiel, que de ese modo estableció el 1 a 0 para desatar la locura del público de Independiente que llenó el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Durante este partido, el propio autor del gol tuvo muchísima participación frente al arquero rival, que le ganó los demás duelos con una tapada en el primer tiempo, con un tiro libre que le sacó y además otra acción en la que definió al arco en el complemento. Los dirigidos por Julio Vaccari ganaron el partido y se clasificaron a los cuartos de final, instancia en la que los espera Boca.

Luego del choque frente al equipo mendocino, Montiel fue elegido como la figura del partido y se refirió a la jugada: “Muy contento, hacía mucho que no convertía y no jugaba por las lesiones que venía arrastrando, la pasé mal, pero volver con ese gol tan soñado me pone contento. Sabía que tenía que terminar la jugada porque ellos tenían un jugador muy diferente, que es Villa. Me quedó ahí, ni pensé y le pegué. Siempre trabajamos para que nos salga todo bien, siempre lo vamos a hacer de la mejor manera, hoy levantamos y estamos contentos. Estamos ilusionados, tenemos que ir a la Bombonera contra un equipo de mucha jerarquía”.

El exRiver llegó a Independiente en agosto de 2024 y siempre mostró buenos rendimientos. Hasta aquí lleva seis goles en 30 partidos disputados con la casaca de los Diablos Rojos. En la temporada actual no tuvo mucha continuidad, se perdió ocho encuentros debido a algunas lesiones y en varias oportunidades, el equipo sintió su ausencia.

Independiente vs Independiente de Mendoza. Festejo de Gol de Santiago Montiel Daniel Jayo

Luego del cruce frente a la Lepra, Independiente tiene por delante un choque muy importante frente a Guaraní de Paraguay el próximo jueves por la etapa de grupos de la Copa Sudamericana. Un triunfo lo dejaría en la primera colocación de la zona A.

¿Montiel podrá aspirar a ser considerado para el Premio Puskas, instaurado en 2009 y que debe su nombre al mítico delantero húngaro Ferenc Puskas, conocido por sus extraordinarios tantos? La FIFA dice sobre los requisitos para el galardón: “El Premio Puskas de la FIFA se ha reformulado y se otorgará al autor del mejor gol del fútbol masculino, con independencia del campeonato o la nacionalidad. A fin de homenajear el mejor gol de cualquier liga femenina del planeta, se hará entrega por primera vez del Premio Marta de FIFA, bautizado en honor a la leyenda brasileña”.