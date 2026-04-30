San Lorenzo vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

San Lorenzo e Independiente se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, la última de la instancia inicial. Ambos equipos están en zona de clasificación a los octavos de final, pero necesitan sumar para mantenerse ahí. El encuentro está programado para las 18.45 (horario argentino) en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Ciclón, que viene de ganarle a Platense por la mínima diferencia como visitante, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 22 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y tres derrotas. El Rojo, por su parte, está séptimo en el escalafón del Grupo A con 21 unidades (cinco triunfos, seis igualdades y cuatro caídas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Deportivo Riestra como visitante.

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La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 21 de septiembre del año pasado, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Empataron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini por los goles de Nicolás Tripichio en contra -I- y Facundo Gulli -SL-. El antecedente más reciente en el Bajo Flores es del 8 de marzo del año pasado, con triunfo de Independiente por 2 a 1.

San Lorenzo vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 2 de mayo.

: Sábado 2 de mayo. Hora : 18.45 (horario argentino).

: 18.45 (horario argentino). Estadio : Nuevo Gasómetro.

: Nuevo Gasómetro. Árbitro: Pablo Dóvalo.

San Lorenzo vs. Independiente: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18.45 (horario argentino) en el Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.73 contra los 2.99 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.69.