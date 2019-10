Gerard Piqué: temperamental dentro de la cancha y elocuente fuera de ella, con sus declaraciones Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2019 • 10:30

La novela del frustrado regreso de Neymar a Barcelona sigue ofreciendo capítulos. En una entrevista a Gerard Piqué en el programa El Larguero, de Cadena Ser, el defensor contó algunos detalles de cómo los jugadores del plantel reaccionaron para conseguir que el astro brasileño pueda volver al club catalán: "Le dijimos a Bartomeu que si había que aplazar pagos en los contratos para ajustar el fair-play financiero y fichar a Neymar, lo hacíamos. Nos retocábamos el contrato", explicó el defensor.

Y continuó: La relación con el presidente siempre ha sido muy buena, y le dijimos que en vez de cobrar el premio el primer año, lo cobrábamos al segundo o tercer año o cuarto para que Ney pueda entrar. Nosotros siempre vamos de la mano con el club. Si nosotros podíamos ayudar no teníamos ningún problema. para que pudiera venir. Se trataba de buscar una fórmula. El club dijo que le parecía bien".

La confesión de Piqué sobre los sueldos del plantel de Barcelona 00:58

Video

Piqué fue todavía más claro: "No se trataba tanto de poner dinero, sino de cómo de dar facilidades para que algunos pagos en lugar de hacerlos en un primer año se pasaran a un seguro o a un tercero".

En la entrevista, Piqué abordó muchos temas, incluso, sobre la realización de la Copa Davis, pero la charla se concentró durante varios minutos en la vuelta de Neymar y dejó una frase contundente: "Ya se lo dijimos en su momento: te vas a una cárcel de oro, pero en el fútbol puede pasar de todo", dijo Piqué, en referencia a la cantidad de cláusulas que tenía el acuerdo del brasileño con el club francés y lo difícil que se le haría salir de allí.

"La cárcel de oro" que le esperaba a Neymar en PSG; según la visión de Piqué 00:35

Video

Otro de los puntos abordados por el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 fue la relación entre el francés Antoine Griezmann y Lionel Messi, un tema recurrente en España: "Leo y Grizzi se llevan bien, como con Dembélé, o antes con Pedro... si es verdad que con Luis (Suárez) son como hermanos, pero eso no significa que se lleven mal. Es una relación nueva y poco a poco se van conociendo".

El clásico frustrado

Respecto a la decisión del Comité de Competición de aplazar el clásico entre Real Madrid y Barcelona por cuestiones de seguridad tras los disturbios en la ciudad catalana, Piqué dijo que en su opinión "no hacía falta".

"Creo que para la Liga y para los clubes no era lo mejor. Creo que la Liga, como competición, y los clubes tienen que coger el toro por los cuernos y asegurar que el espectáculo siga", añadió.

Sobre esa rivalidad de Barça y Madrid, el central dijo que él "siempre la había llevado al límite y que a veces se había pasado", "Pero en el momento en el que me saco la ropa de mi trabajo y paso a ser una persona de la calle, la rivalidad ya se queda ahí", explicó.

Además, también afirmó que tiene buena relación con algunos jugadores del equipo rival. "Yo me llevo fenomenal con muchos jugadores del Madrid. Nunca he tenido una mala palabra y la gente me ha respetado mucho aquí en Madrid, que es algo que valoro mucho. Con Nacho, con Sergio Ramos, Lucas Vázquez... No diría que es una relación de amigos, pero sí muy cordial", contó.