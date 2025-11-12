La contundente respuesta de Joan Laporta a la sorpresiva visita de Lionel Messi al Camp Nou

La sorpresiva aparición de Lionel Messi en el Camp Nou despertó una ola de suspicacias y la ilusión de los fanáticos de Barcelona alcanzó una gran dimensión. La imagen del argentino en el campo de juego del renovado estadio, el domingo último, y las declaraciones en redes sociales del rosarino pusieron en el foco al equipo catalán. En ese contexto, el presidente del club culé, Joan Laporta, mantuvo este miércoles una charla con Catalunya Ràdio y reconoció que no sabía de la intención de Messi de visitar la cancha; aseguró que no se arrepiente de su salida del equipo culé.

Laporta habló de varios temas vinculados a Barcelona, pero varios minutos de la charla estuvieron dedicados a la reciente y sorprendente visita nocturna de Messi al estadio. “No sabía que vendría, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y se le ocurrió venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo. Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Cuando esté acabado (por el Camp Nou) tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría que se despida aquí. Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo“, dijo Laporta.

Además, le consultaron acerca de la relación que mantienen después de la salida revolucionada de Messi de Barcelona y el presidente del club explicó: “La recibí bien la noticia de que estuvo aquí. No le envié ningún mensaje. Es una relación correcta. El está jugando en el Inter de Miami. Sabe que se le quiere y se le considera como lo que es y que siempre será bienvenido”.

Laporta además admitió que con Messi, máximo goleador en la historia del club, queda una asignatura pendiente por su abrupta salida del conjunto catalán: “No fue como todos queríamos, las cosas fueron como fueron. Si de alguna manera el homenaje puede hacerse , sería bueno para todos. Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa y a los socios... Que yo haga unas especulaciones sobre un posible retorno, no serían realistas y no corresponden ahora”.

Ricard Ustrell, el presentador del programa ‘El matí’, además le consultó acerca de las formas en las que Messi salió del club y si podría haber resultado de otra forma el final de la relación. En ese escenario la respuesta de Laporta resultó contundente: “Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. No fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos”.

Estas respuestas de Laporta se dieron poco después de que se difundiera una nota que el rosarino le concedió al diario catalán Sport en la que habló acerca de la ilusión que tenía de cerrar su carrera en Barcelona. “Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”.