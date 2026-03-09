Xavi Hernández apuntó contra Laporta y reveló que fue el que impidió al regreso de Messi a Barcelona

A una semana de las elecciones a la presidencia de Barcelona, Xavi Hernández, un referente histórico del club blaugrana como jugador y también con un pasado reciente como entrenador, reapareció públicamente en una extensa entrevista con La Vanguardia. En la charla con el medio catalán apuntó directamente contra Joan Laporta actual presidente y candidato a la relección. También, contra Alejandro Echevarría, hombre de máxima confianza del actual máximo directivo y pieza clave en la campaña. Xavi aseguró sentirse “liberado” para “contar la verdad”, después de dos años de silencio tras su salida del cargo de DT. Además, reveló que con él, Lionel Messi estuvo muy cerca de volver al cuadro Culé, pero fue Laporta el que frenó el regreso.

El exentrenador describió cómo se deterioró su relación con Joan Laporta, que en su origen había sido muy buena: “De hecho, yo ficho por el Barça gracias a él, pero me falló porque prescindió de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro”, aseguró.

Xavi Hernández junto a Joan Laporta; el exentrenador fue durísimo con el actual presidente y candidato a la relección en el Blaugrana Emilio Morenatti - AP

Xavi profundizó sobre el rol de Echevarría en la estructura del club y afirmó: “Así funciona este Barcelona, prácticamente lo dirige Echevarría. Era una persona con la cual yo tenía una relación íntima, de amistad y por eso es la decepción más grande quizá en mi salida del Barça. Me falló por completo”, subrayó.

A lo largo de la nota, el exvolante reconstruyó los episodios que derivaron en su salida. “En enero de mi última temporada como entrenador, yo les digo que a partir de junio no continuaré por el bien del club y por el mío personal, y, a partir de ahí, el equipo va ganando y son ellos los que durante dos o tres meses, hasta que perdemos en la Champions con PSG y la Liga con Real Madrid, me dicen constantemente que me tengo que quedar, me intentan convencer. Yo de hecho hago una reunión cara a cara con Alejandro, porque sé que es el que decide todo, y le digo que cómo lo ve, digo ‘mira, yo tengo dudas porque me estáis diciendo de continuar pero no lo veo claro’ y él me dice que sí, que ellos están preparando el año que viene, que están planificando, que el presidente lo tiene claro... Y llega la eliminación ante el PSG..." En ese contexto, reveló que mantuvo una reunión directa con Echevarría, a quien consideraba el verdadero decisor interno. “Me decía que estaban planificando la temporada siguiente, que el presidente lo tenía claro”. Hasta que, tras la eliminación europea, recibió un llamado: “Me dijeron que la junta directiva no veía clara mi continuidad”.

Xavi Hernández contó que fue Laporta quien lo echó como DT, pero con la influencia de Alejandro Echeverría, mano derecha el máximo dirigente Blaugrana Joan Monfort - AP

La situación dio otro giro durante la “cena del sushi” en la casa de Laporta: “Me convence para continuar, me dice textualmente: ‘Xavi, yo no veo al equipo sin ti, no veo el Camp Nou nuevo sin ti, no veo el 125 aniversario del club sin ti como entrenador’ y, como me quedaba motivación y veía un futuro grande en el equipo con la generación de jóvenes tan buena que subía, me vi capaz. Solo pedí un cambio en la plantilla. ¿Cuál fue el problema? Llegó una reunión de planificación con todo mi staff y con Raúl Martínez y Julio Tous, nuevos preparadores físicos que habíamos acordado con Alejandro y Deco que se incorporarían, y es entonces cuando Alejandro empieza a gritar y a decir que la preparación física era un desastre. Yo lo interrumpí y le dije que esto no era así. Hay datos que demuestran que desde 2003 no ha habido un Barça que haya corrido más que nuestro campeón de la Liga. Nunca perdimos por el tema físico. Fue el relato que contaron ellos para prescindir de mí como entrenador. Y uno de los que contribuyó fue Raúl Martínez, otro amigo íntimo que le compra el relato a Alejandro para echarme”, comentó.

Xavi también afirmó que en las semanas posteriores la dirigencia dejó de responderle mensajes y llamadas, y que Echevarría incluso habría hablado con jugadores para decirles que él quería desprenderse de ellos. “Me hicieron una campaña en contra mediática. Lo más decepcionante fue que se encargara de decirle a futbolistas como Sergi Roberto, Araújo, Pedri o Raphinha que yo los quería vender”, expresó.

También, en la entrevista negó categóricamente haber entregado una lista de bajas. “Nunca pedí diez salidas, como dijo el presidente. Solo planteamos una venta puntual para cumplir con el Fair Play. Nada más”. Añadió que incluso Sergi Roberto le consultó preocupado por rumores sobre su continuidad: “Le dije que era todo lo contrario, que me estaban matando por defender su renovación”. Por otro lado, el exDT incluyó en su crítica a Deco, director deportivo del equipo, a quien definió como alguien limitado por la influencia de Echevarría: “Le tengo respeto, pero está maniatado”.

Tiempos felices de Xavi y Messi en Barcelona; con Xavi como DT, el argentino estuvo a punto de volver, pero reveló que fue Laporta quien no quiso que regrese Reuters

Por último, en otra parte de la entrevista con La Vanguardia Xavi reveló su versión sobre el fallido regreso de Lionel Messi a Barcelona y dijo que sobre eso Laporta no dijo la verdad: “Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de ser campeón del mundo, lo contactamos y él me dijo que tenía ilusión de volver. Hablamos hasta el mes de marzo y le dije que cuando me dé el OK, se lo decía al presidente. Laporta empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de la Liga, pero después lo tiró todo para atrás”.

El exentrenador confesó: “Me dijo textualmente que, si volvía, Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. De repente Leo dejó de atenderme el teléfono, porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y él me decía, ‘habla con el presidente’. Le insistí en que llevábamos cinco meses hablando con Leo, que estaba hecho y que íbamos a hacer un Last Dance como el de Jordan. Estaba todo preparado”.

A pesar de esta situación, Xavi aseguró que mantiene “buena relación” con Lionel Messi y, al ser consultado por si comentan el proceso electoral, expresó: “Son conversaciones privadas que, además, siendo Leo y sabiendo la repercusión que tiene, prefiero no decir nada, pero bueno, imagino que todos sabéis lo que piensa, ¿no?”. En la pregunta por su reciente firma con el candidato Víctor Font, Xavi negó que tenga que ver con un retorno a Barcelona. “Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más. Ya tuve mi etapa como jugador y entrenador”, concluyó.