Laporta desmintió que bloqueara el regreso de Lionel Messi a Barcelona, como afirmó Xavi Hernández

“Leo estaba fichado“. Xavi Hernández, leyenda de Barcelona, aseguró -en una entrevista con el diario La Vanguardia- que el presidente del club catalán, Joan Laporta, frustró el regreso de Lionel Messi en 2023, para evitar una lucha de poder. “Un ‘last dance’ como el de Jordan... El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”, sentenció Xavi. Ante semejante declaración, Laporta no se quedó callado y desmintió esa versión.

Joan Laporta y Lionel Messi, gloria de Barcelona: Xavi Hernández dijo que el dirigente bloqueó el regreso de Leo en 2023

El club blaugrana vive momentos agitados en el aspecto institucional, ya que el domingo próximo, 15 de marzo, habrá elecciones presidenciales. Laporta, que irá por un nuevo mandato, desmintió la sentencia de Xavi. “En 2023 Xavi me dijo que Messi quería volver y en marzo le envié el contrato a Jorge Messi”, dijo Laporta.

Según relató el dirigente, Jorge Messi acudió posteriormente a su casa para hablar del tema, pero en esa conversación transmitió dudas sobre el contexto que encontraría el argentino en Barcelona. “Después vino a mi casa y me dijo que aquí tendría demasiada presión y tenía ofertas. Y se marchó a Miami”, aseguró, según el diario Mundo Deportivo, el ahora candidato a la reelección, afirmando que ese motivo fue el que acabó enfriando definitivamente la operación.

Lionel Messi y Xavi Hernández, con el trofeo de la Champions League: compartieron una época gloriosa en el club PATRIK STOLLARZ - AFP

Laporta reiteró que el club tiene pendiente un gran reconocimiento a Messi cuando esté terminado el nuevo estadio Camp Nou. “Proponemos hacerle una estatua como Kubala y Cruyff. Y hacerle un homenaje con 105.000 espectadores cuando el Camp Nou esté completado”, dijo, desviando la atención.

Las declaraciones de Laporta

"ENTIENDO QUE SE MANIFIESTE DOLIDO PORQUE CON LOS MISMOS JUGADORES PERDÍA Y FLICK GANA". Joan Laporta le respondió a Xavi luego de sus declaraciones sobre el frustrado regreso de Leo Messi al Barcelona.



📺 #SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0eG81v0b3e — SportsCenter (@SC_ESPN) March 9, 2026

Xavi, antiguo compañero de Messi durante más de una década gloriosa en Barcelona, señaló a Laporta como el culpable de que el rosarino no regresara al club. “Laporta me dijo, palabra por palabra, que si Leo volvía iba a declararle la guerra y que no podía permitirlo. Y de repente Leo dejó de responder a mis llamadas porque le habían dicho que no se podía hacer”, apuntó Xavi.

Joan Laporta y Lionel Messi en el Camp Nou el 17 de marzo de 2021 David Ramos - Getty Images Europe

Laporta, que renunció como presidente hace unas semanas para presentarse a la reelección, sugirió este lunes que Xavi estaba resentido por haberlo despedido en mayo de 2024. “Con Xavi veía que íbamos a perder y con (el actual entrenador Hansi) Flick que vamos a ganar. Entiendo que (Xavi) está dolido: con los mismos jugadores, Flick gana”, sentenció Laporta, en un debate presidencial ante el otro candidato, Víctor Font.

Messi es el máximo goleador histórico de Barcelona, con 672 tantos, y conquistó un récord de 34 títulos con el club.