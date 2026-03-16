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El baile de Joan Laporta al arrasar en las elecciones de Barcelona pese a la denuncia de Xavi sobre Messi

El empresario de 63 años ganó por más del 68% de los votos y seguirá conduciendo al club catalán hasta 2031; no influyó que Xavi dijera que había bloqueado el regreso de la Pulga en 2023

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El baile de Joan Laporta al arrasar en las elecciones presidenciales de Barcelona; Xavi Hernández había dicho que el dirigente había bloqueado el regreso de Messi en 2023
El baile de Joan Laporta al arrasar en las elecciones presidenciales de Barcelona; Xavi Hernández había dicho que el dirigente había bloqueado el regreso de Messi en 2023

Joan Laporta fue reelegido como presidente de Barcelona en forma contundente, al obtener más del 68% de los votos, superando a su único rival, Víctor Font. Comenzará su segundo mandato consecutivo (el cuarto en total) a partir del 1 de julio y hasta 2031. El empresario de 63 años se mostró eufórico: celebró con champagne y haciendo un bailecito junto con su equipo de campaña que, de inmediato, se hizo viral. Hasta hubo mariachis en medio de los festejos del dirigente.

“Viviremos los mejores años de nuestra vida”, sentenció Laporta, visiblemente feliz y exaltado en el festejo junto con el resto de la dirigencia y su equipo. Es probable que la celebración de Laporta haya sido, de cierta manera, un desahogo por lo que le tocó vivir unos días antes de las elecciones, cuando Xavi Hernández, referente futbolístico del club, sentenció que el dirigente había bloqueado la incorporación de Lionel Messi en 2023, para evitar una lucha de poder.

Joan Laporta celebrando después de ganar las elecciones para seguir en el cargo como presidente de Barcelona
Joan Laporta celebrando después de ganar las elecciones para seguir en el cargo como presidente de Barcelona Joan Monfort - AP

“Leo estaba fichado“, aseguró Xavi, en una entrevista con el diario La Vanguardia. “Un ‘last dance’ como el de Jordan... El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”, sentenció Xavi. Ante semejante declaración, Laporta no se quedó callado y desmintió esa versión.

Según relató Laporta, Jorge Messi acudió posteriormente a su casa para hablar del tema, pero en esa conversación transmitió dudas sobre el contexto que encontraría el argentino en Barcelona. “Después vino a mi casa y me dijo que aquí tendría demasiada presión y tenía ofertas. Y se marchó a Miami”, aseguró, según el diario Mundo Deportivo, el ahora reelecto presidente, afirmando que ese motivo fue el que acabó enfriando definitivamente la operación.

El baile viral de Laporta tras ganar las elecciones

Así y todo, Laporta arrasó en las urnas del club catalán. Según los medios españoles, el dirigente entró en la discoteca Luz de Gas pasadas las tres y cuarto de la madrugada. “¡Ahora a celebrarlo, que nos lo merecemos!“, dijo Laporta, según Mundo Deportivo. La noche, según el mismo medio, fue pura celebración, con bebidas y un Laporta que bailó y se animó a cantar clásicos de los 80, como ‘Amante bandido’ de Miguel Bosé.

Laporta presidió con éxito al Barça entre 2003 y 2010, durante los años de gloria del DT Pep Guardiola y un joven Leo Messi. Volvió a ser elegido para el cargo en 2021, cuando el club atravesaba una situación económica crítica tras el gasto desmedido en jugadores del presidente Josep Bartomeu -según la agencia AP- y el golpe financiero de la pandemia de COVID 19.

Laporta y los mariachis

Laporta respondió a la crisis al decidir, en forma polémica, que Barcelona ya no podía permitirse a Messi, quien se marchó a Paris Saint-Germain, y al vender algunos activos del club, incluido el 25% de sus derechos televisivos de la liga española para los próximos 25 años. La deuda del club, sin embargo, aumentó bajo la gestión de Laporta, al pasar de 1300 millones de euros a más de 2000 millones de euros (US$ 2300 millones) durante su mandato.

Lionel Messi y Joan Laporta, por caminos separados
Lionel Messi y Joan Laporta, por caminos separados

La campaña de Font intentó presentar a Laporta como un gestor irresponsable que había arruinado el futuro del club, pero Laporta convenció a más socios con su mensaje de que había salvado al club de la ruina y de que ahora necesitaba otro mandato para terminar el trabajo. Además, se vio favorecido por el buen rendimiento del equipo bajo la conducción del técnico Hansi Flick y por la irrupción de un nuevo jugador estrella, Lamine Yamal.

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