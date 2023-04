La crisis de Tottenham: Cuti Romero y su “lastre impetuoso”; los hinchas piden por Pochettino, pero el dueño no lo quiere

escuchar

Mauricio Pochettino estuvo casi cinco años y medio en Tottenham, entre julio de 2014 y noviembre de 2019. Con su conducción, el club de Londres no obtuvo ningún título, pero sí consiguió una estabilidad competitiva, se afianzaron varios jugadores -Harry Kane se convirtió en referente, el coreano Son creció como nadie lo hubiera imaginado-, mientras el dueño, Daniel Levy, restringía la inversión en refuerzos para terminar la construcción del nuevo estadio.

Seis meses después de perder la final de la Champions League ante Liverpool, Pochettino fue despedido. No había terminado de retirar sus pertenencias cuando anunciaron que José Mourinho era su reemplazante. A partir de la asunción del portugués, Tottenham entró en una deriva desconcertante, que lo llevó a consumir cinco directores técnicos en tres años y medio. Profesionales de trayectoria, como Mourinho, Nuno Espirito Santo y Antonio Conte, no llegaron a completar sus contratos.

Pochettino dejó un muy buen recuerdo en los hinchas de Tottenham; llevó al equipo a la final de la Champions League 2019 Archivo

La crisis también arrasa con los interinos. Tras el 1-6 del domingo ante Newcastle -la peor derrota desde 2013 por la Premier League-, fue cesanteado el italiano Cristian Stellini, que duró solo cuatro partidos y había sido ayudante de campo de Conte. Este lunes, Tottenham comunicó que le confiará el equipo a otro entrenador interino, Ryan Mason, hasta el final de la temporada. Mason ya había cubierto un hueco de siete encuentros durante dos meses, entre la salida de Mourinho y la llegada de Espirito Santo.

En un amplio informe sobre la actualidad de los Spurs, BBC Sports consigna que el origen de “las decisiones desastrosas se remontan al despido de Pochettino”. Levy reaccionó a la furia de los hinchas con el despido de Stellini, tras calificar la goleada como un resultado “totalmente inaceptable”.

Cristian Stellini, el técnico italiano despedido luego de la goleada contra Newcastle LINDSEY PARNABY - AFP

Ubicado en el quinto puesto en la Premier League, los pronósticos no le asignan posibilidades de alcanzar la cuarta ubicación, la última que da plaza para la próxima Champions League. Está a seis puntos de Manchester United, que tiene dos partidos menos. Con este presente tan revuelto, las expectativas pasan por mantenerse en puesto de Europa League y no quedar relegados ante equipos que atraviesan por un mejor momento, como Aston Villa, Liverpool y Brighton. La última vez que Tottenham se quedó fuera de la copas europeas fue en la temporada 2009/10.

La expulsión de Cuti Romero contra Milan

En las seis fechas que restan, Tottenham intentará que la situación no empeore hasta que resuelva quién será el entrenador para la próxima temporada. BBC Sports refleja que “los hinchas recibirían con los brazos abiertos la vuelta de Pochettino”, pero Levy no lo tiene en carpeta. El diario alemán Bild informó que esta semana habrá una reunión con Julian Nagelsmann, despedido de Bayern Munich hace poco más de un mes. Otros candidatos son Luis Enrique, Graham Potter -eyectado de Chelsea- y Brendan Rodgers.

Las decepciones de Tottenham también pasan porque la ampliación de capital por 150 millones de libras (170 de euros) para incorporar refuerzos no elevaron el nivel del equipo. Hay disconformidad con el brasileño Richarlison (67 millones de euros) y el volante Ives Bissouma (28 millones). La prensa británica señala que “mejor estuvo Cristian Romero”, adquirido por 50 millones a Atalanta, tras una primera temporada a préstamo. Pero los medios también reflejan que “la impetuosidad [del zaguero cordobés] es un lastre”.

Antonio Conte hizo duras acusaciones contra los jugadores unos días antes de ser cesanteado Andrew Matthews - PA Images - PA Images

Las duras entradas de Romero contra los rivales ya forman parte de los clips televisivos. Esta temporada acumula ocho amonestaciones y una expulsión en 23 presencias por la Premier; en la Champions League, dos amarillas y una roja (frente a Milan) en siete cotejos. Habitualmente integra una línea de tres zagueros, con Ben Davies, Eric Dier o Clement Lenglet.

El rendimiento de los jugadores está en el punto de mira desde que Conte hizo duras declaraciones, detonantes de su inevitable desvinculación de unos días más tarde. “Veo en la cancha a 11 futbolistas egoístas. Jugadores que no se quieren ayudar entre ellos. No ponen corazón. Quedan 11 fechas, ¿alguno piensa que podemos luchar con este espíritu, esta actitud, este compromiso? ¿Para qué? ¿Para un séptimo, octavo, noveno puesto? No estoy acostumbrado a ocupar esas posiciones. Estoy muy molesto, todos tienen que asumir su responsabilidad. No solo el club, el entrenador y su staff. Los jugadores están envueltos en esta situación. Es hora de cambiar esto si Tottenham quiere cambiar. Si ellos quieren continuar de esta manera, deberán cambiar de entrenador, pero créanme que no cambiará nada”, fue el fuerte alegato del director técnico italiano, que se alejó tras un 3-3 contra Southampton, el último.

Con tres técnicos en un año, Tottenham, Chelsea, Leeds y Southampton son los clubes que figuran a la cabeza en el gran baile de entrenadores que hay en la Premier en este curso. Diez equipos (14 DT), cifra récord para una temporada, cambiaron de jefe en el banco. La lista de los que se fueron: Scott Parker (Bournemouth); Thomas Tuchel y Graham Potter (Chelsea), Bruno Lage (Wolverhampton), Steven Gerrard (Aston Villa); Ralph Hasenhuttl y Nathan Jones (Southampton); Frank Lampard (Everton); Jesse Marsch y Michael Skubala (Leeds), Patrick Vieira (Crystal Palace), Brendan Rodgers (Leicester), y Conte y Stellini (Tottenham).

