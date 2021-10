PSG - Lille: con Lionel Messi en duda, horario, tv y formaciones del partido de la Liga de Francia

La acción no se detiene para PSG y los ojos del mundo están puestos sobre el equipo parisino desde que Lionel Messi desembarcó allí. Y el encuentro de este viernes, ante Lille, a las 16, hora de la Argentina, tiene un atractivo particular, porque la participación del argentino es todo un interrogante, ya que no estuvo en la última práctica por una molestia muscular. El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes será dirigido por Amaury Delerue y televisado por ESPN 2.

PSG pretende mantenerse en lo más alto de la tabla de la Ligue 1, pero conoce que enfrente tendrá a Lille, el último campeón de la competencia local. Pero sabe que la empresa no será sencilla, porque más allá del interrogante de Messi, ya se confirmó que no tendrá a Kylian Mbappé (infección) y tampoco a Marco Verratti (golpe en la cadera), ambos lesionados.

El empate de PSG con Olympique de Masella

Tampoco estará Achraf Hakimi que esta sancionado y el argentino Leandro Paredes tampoco podrá estar ya que continúa recuperándose de la lesión en el muslo, mientras que Sergio Ramos es otro de los nombres de peso que ni siquiera pudo debutar desde su llegada a mitad de año producto de sus problemas físicos.

PSG consiguió sólo un punto en su último partido frente a Olympique de Marsella, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores: ganó 3 encuentros y fue derrotado en 1. El equipo de Messi está puntero con 28 puntos y 9 triunfos. Mientras que Lille, en la última jornada, igualó igualar por 1 a 1 con Stade Brestois. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota.

La TV y cómo ver online PSG-Lille

El partido entre PSG y Lille, en el Parque de los Principes, se jugará este viernes desde las 16 y podrá verse en directo por ESPN, así como también por la plataforma de Star+, exclusiva para abonados.

