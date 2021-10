Sorpresa en PSG: Lionel Messi no estuvo en la práctica previa al choque con Lille

No es para nada usual su ausencia y los medios franceses informaron la noticia con cierta sorpresa. Lionel Messi no estuvo en el entrenamiento de PSG en Camp des Loges este jueves y el club parisino no informó aún los motivos de su falta.

Tampoco estuvo en la práctica Kylian Mbappé, pero en su caso sí hubo explicación: una infección que demandó más descanso, según los especialistas.

La ausencia de Messi sorprendió a todos, ya que el astro argentino no había sufrido ninguna lesión contra Marsella el domingo último; hasta el momento se desconocen las causas que dejaron al rosarino fuera del entrenamiento. Se espera que en la conferencia de prensa que brindará hoy Mauricio Pochettino, se pueda comprender por qué no estuvo en la práctica.

Lionel Messi celebra con Kylian Mbappé tras notar el segundo gol de PSG en el choque ante Leipzig por la Champions League Christophe Ena - AP

Respecto a Mbappé, el staff médico de PSG decidirá este jueves si será convocado para el choque con Lille, ya que el delantero francés sufre una infección otorrinolaringológica y no pudo entrenarse a lo largo de la semana. Tampoco estuvo Marco Verratti ya que todavía tiene dolores después de su choque de cadera en el partido ante Olympique de Marsella.

📍15 minutos de entrenamiento previo al Paris Saint-Germain - LOSC Lille 🔴🔵https://t.co/vkcMeb5rt8 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 28, 2021

Sergio Ramos fue otro de los ausentes en el entrenamiento del PSG. El español sigue recuperándose de forma individual de sus molestias en el sóleo y no estará ni contra el Lille ni contra el Leipzig el miércoles, por la Champions League. Los parisinos emitieron un parte médico en el que informaron que el objetivo es que el exjugador del Real Madrid vuelva a entrenarse a partir de la próxima semana.

En el parte médico que emitió este jueves PSG, Lionel Messi no está en la nómina de lesionados y todos los detalles son acerca de Mbappé, que comenzará a trabajar recién la semana próxima, anuncia que Verratti estará ausente por 4 semanas y que la lesión en el cuádriceps de Leandro Paredes es de grado 3 y que recién volverá tras la próxima ventana de eliminatorias programada para el 13 y 16 de noviembre.

Noticia en desarrollo