Gabriel Heinze se involucró de lleno en la polémica con Gallardo tras el River 1 vs. Vélez 2 Crédito: @Velez

27 de septiembre de 2019 • 16:15

Vélez le ganó 2 a 1 a River por la Superliga y es cosa juzgada. Pasaron cinco días del partido disputado en el estadio Monumental, correspondiente a la séptima fecha. Sin embargo se sigue hablando de ese choque, en este caso a través de la opinión del entrenador del Fortín, Gabriel Heinze, que brindó una conferencia de prensa en Liniers.

La polémica se encendió a partir de las declaraciones de Marcelo Gallardo después del partido del domingo, cuando mencionó: "Vélez es un equipo que propone esa intensidad, pero le dura sólo un tiempo". Al respecto, el Gringo dijo: "A la intensidad le faltó un matiz, por eso a veces habría que buscar en los diccionarios o tener capacidad para hablar de temas. Creo que faltó un componente muy importante, porque la intensidad no solamente es en repeticiones. La otra intensidad es mental, entonces le faltó otra parte para mí muy importante".

El DT velezano continuó en la misma frecuencia. "Me llevo más y agradezco a los jugadores de River todas las palabras que me dieron a mí personalmente. Y me llevo más por esas opiniones y no por las del entrenador de River, que no las comparto", agregó Heinze.

El enojo de Gago

Por otro lado, Heinze contó que el volante Fernando Gago se "enojó" con él por dejarlo afuera de la victoria de la pasada fecha contra River Plate por 2-1 como visitante aunque "no le interesa".

"Sé que se ha enojado y a día de hoy anda medio parco conmigo pero a mí no me interesa. Estuvo dos días con gripe, donde no entrenó casi nada, al tercer día empezó a practicar y le surgió la molestia en el isquiotibial. Yo quería que esté y le pedí que se tranquilizara. Al otro día se sintió mejor, pero yo lo veía más o menos", apuntó el entrerriano sobre el ex Boca.

"El domingo y el lunes entrenó diferenciado, y desde el martes que ya está en consideración", contó Heinze sobre la evolución del mediocampista de cara al partido del domingo próximo contra Defensa y Justicia, a las 15.30, en el estadio José Amalfitani.