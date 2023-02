La curiosa frase que eligió Pipo Gorosito para definirse en su presentación como DT de Colón

escuchar

Néstor “Pipo” Gorosito vive su mejor momento como entrenador. La gran campaña con Gimnasia (La Plata) lo catapultó hacia un lugar de privilegio en el fútbol argentino. Mencionado todos los años para hacerse cargo de San Lorenzo, acaba de asumir en Colón de Santa Fe, un club que según él “siempre quiso dirigir”.

Gorosito tiene apenas un par de entrenamientos y debutará el domingo a las 17 en el Cementerio de los Elefantes contra Huracán, el escolta del líder, Lanús. “Necesito que estemos todos juntos, siempre es lo mismo, donde vayamos tiene que haber jugadores, hinchas y dirigentes que tiren para el mismo lado. En ningún trabajo donde te insultan vas a rendir mejor, después veremos a mitad de año, quién sigue y quién se va. Necesitamos estar todos juntos, de esa forma vamos a salir, puede jugar cualquiera, del más chico al más grande. ¿Que se van a equivocar?, seguro, pero ¿quién no se equivoca? Necesitamos todo el apoyo, sobre todo en los más chicos”, postuló Pipo en la antesala de un partido complejo, y ante sus hinchas.

Néstor "Pipo" Gorosito y sus ayudantes en Colón: Jorge Borelli, Gustavo Zapata, Sebastián Somoza (preparador físico), Cristian Cetrangolo (preparador físico) y Marcelo Villasanti (entrenador de arqueros)

En su primera conferencia de prensa, el ex número 10 apuntó al corazón del hincha sabalero con la misma precisión con la que pateaba tiros libres en su época de jugador: “Me gusta el pescado, la cumbia, la cerveza y soy negro”, dijo.

A los simpatizantes también les regaló otras frases: “Siempre me gustó Santa Fe, hace mucho quería dirigir a Colón, es una provincia muy futbolera, me tocó dirigir en Rosario. No hay profesión más linda que la nuestra, hay gente que tiene que pagar para jugar, nosotros que somos jugadores le tenemos que dar un valor”. El ex jugador de River, San Lorenzo y Universidad Católica de Chile había sido tentado por Colón en otro momento de su carrera, pero siempre estaba comprometido con otros clubes y su arribo nunca pudo concretarse. Hasta ahora.

Sobre las internas del plantel y las palabras de Saralegui acerca de las vacaciones extendidas de Ramón “Wanchope” Ábila, Gorosito estimó: “Nosotros no dejamos de ser jugadores de fútbol, no quiero decir algo a los periodistas que no hablé cara a cara con algún jugador. Podemos errarle en la estrategia, pero no vamos a errarle como persona, a mí no me gustaría que un entrenador nuevo diga cosas que no me dice en la cara”. Así, primero conversará con los futbolistas antes de contar intimidades del vestuario. Y se refirió específicamente al ex goleador de Boca: “Con Ramón todavía no hablé mano a mano, sí hablé con el grupo en general. Creo que lo que corresponde en este caso es que lo que pienso de él se lo diga a él, para después transmitírselo a ustedes. De más está decir su jerarquía, pero necesito hablar con él”.

Nuestro ADN 🫶🏼 pic.twitter.com/ItES6w6AtP — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) February 24, 2023

También habló de las “formas” en las que se pude ganar un partido: “A mí me gusta que se juegue bien a la pelota, no me gusta ganar de cualquier forma. El fútbol es fácil, lo que pasa es que muchas veces quieren hacer difícil lo que es fácil”, dijo el flamante DT sabalero. Y añadió: ““Román (por Riquelme, vicepresidente de Boca) dijo que hubo un parate, y que después de ese parate es difícil retomar el ritmo, creo que quiso decir eso, sacaron de contexto la frase que en el fútbol argentino no hay equipos que juegan lindo. Además, lo conozco a Román y seguro que quiso armar un quilombito y lo logró”.

Gorosito también hizo un crudo diagnóstico del fútbol argentino: “Hay equipos que juegan bien: Tigre, Racing, Argentinos, Defensa y Justicia, River, tratan de jugar bien a la pelota. Después, uno se tiene que adaptar a lo que tiene. Considero que en Europa es un poco más fácil jugar, se ve un mejor juego porque no se golpean. Acá el fútbol es distinto: en casi todos los partidos hay un jugador con la cabeza rota”, graficó.

🎙️ Pipo Gorosito en conferencia de prensa:



"Todos los que estamos en el fútbol sabemos lo que significa Colón"



"Colón tiene un estadio espectacular y muchísima gente que lo va a ver. Queremos que el hincha se sienta identificado con la entrega del equipo" pic.twitter.com/tPQaKm5TvW — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) February 23, 2023

El nuevo entrenador sabalero se refirió a dos futbolistas con nombre propio: Brian Fernández y Facundo Farías. El primero acaba de sumarse al plantel tras un fallido pase a Chile, mientras que el segundo se recupera de una rotura de ligamentos cruzados y estará disponible para el segundo semestre del año. “Farías es un crack, no lo conozco todavía, pero jugando a la pelota es un crack, lo que pasa es que para demostrarlo hay que estar bien de la cabeza, por eso quiero charlar con él y saber cómo piensa”, dijo Pipo sobre el juvenil que alguna vez fuera pretendido por Boca.

Y sobre Fernández, apuntó: “El chico termina el contrato en junio. Como jugador, mostró su capacidad. Cuando estábamos en San Martín (SJ) lo buscamos, porque nos hacía falta un 9, pero se fue a Sarmiento, donde después nos hizo un gol. Son cosas que dependen de él. Necesita una disciplina dura, porque tiene condiciones. Depende de él, sobre todo el problemita que viene arrastrando y ver si lo puede solucionar”.

LA NACION