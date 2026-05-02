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Murió Roque Avallay, delantero que integró el célebre equipo de Huracán campeón de 1973

Oriundo de Mendoza, tenía 80 años y desarrolló una notable carrera en el fútbol argentino: también jugó en Independiente (ganó la Copa Libertadores de 1965), Racing y la selección argentina

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Roque Avallay, figura de Huracán en 1973; fue separado del plantel del Mundial de 1974 a último momento
Roque Avallay, figura de Huracán en 1973; fue separado del plantel del Mundial de 1974 a último momentoSaucedo, Marciano

“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Roque Avallay, uno de nuestros campeones del 73″, la noticia llegó de la mano del club que más lo disfrutó. A los 80 años, murió Roque Avallay, delantero de notable trayectoria, ganador de la Copa Libertadores con Independiente en 1965 y pieza clave de uno de los equipos más emblemáticos del fútbol argentino: el Huracán campeón de 1973 bajo la tutela de César Luis Menotti.

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