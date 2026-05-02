Ipswich Town ascendió a la Premier League con una goleada y sus hinchas invadieron la cancha

Ipswich Town, el equipo que tiene al músico Ed Sheeran como principal accionista e hincha destacado, consiguió este sábado el ascenso a la Premier League, tras vencer por 3-0 al Queens Park Rangers gracias a los goles de George Hirst, Jaden Philogene y Kaasey McAteer. Y tras el pitazo final, la cancha no tardó en vestirse de azul y blanco porque los hinchas dejaron las tribunas e invadieron el campo.

Los dirigidos por Kieran McKenna, que necesitaban la victoria para asegurar el segundo lugar en la tabla de la Championship y quedarse con ese cupo para subir de categoría, encarrilaron el encuentro con dos goles en los primeros 10 minutos y se unen al campeón Coventry, que ascendió con tres fechas de anticipación.

Ipswich Town ascendió a la Premier League y los fanáticos invadieron el campo de juego Nigel French - PA

Con el final del encuentro llegó la emoción y el desborde. De pronto, cientos de hinchas aparecieron corriendo entre los jugadores, los abrazaban, los subían a sus hombros y el verde del césped comenzó a verse poco. Una marea humana, con todos vestidos con los colores del local, pobló gran parte del campo, mientras miles de fanáticos quedaban en las gradas aplaudiendo y gritando.

Desde uno de los sectores, para darle más colorido a la fiesta, fuegos artificiales y humo blanco y azul ganaba protagonismo sobre el techo de la platea que está del lado del estacionamiento. Invadidos, también por la emoción, los cantos nacían desde abajo hacia arriba y desde el cuerpo técnico aplaudían a los entusiastas fans.

Los ‘Tractor Boys’ retornan, así, a la máxima competición del fútbol inglés después de que la temporada pasada descendieran al terminar penúltimos con apenas 22 puntos, quedándose a 16 unidades de la salvación. Aquella vez había marcado su retorno a la Premier tras más de dos décadas en el ascenso.

Ipswich Town, de la ciudad homónima, disputará su temporada número 28 en la Primera División de Inglaterra, torneo que ganó en 1962, pero será la segunda en este siglo.

Ed Sheeran, feliz con la temporada de su equipo, Ipswich Town, del que es el principal accionista John Walton - PA

Milwall, que dependía de un tropiezo del Ipswich Town, consiguió una victoria insuficiente frente al Oxford United, ya descendido, y quedó a las puertas del ascenso, pero tendrá una oportunidad en el repechaje de ascenso.

El conjunto del sur de Londres terminó en la tercera posición y se verá las caras con el Hull City, mientras que Southampton se enfrentará al Middlesbrough en la otra semifinal, que se juega a doble partido. La ida tendrá lugar el 8 de mayo y la vuelta una semana más tarde, mientras que la final, que se disputará en Wembley, está programada para el 23 de mayo.