En qué canal pasan hoy River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026

River Plate y Atlético Tucumán cierran este domingo la tanda de partidos de la novena fecha del Torneo Apertura 2026, que es la última porque se postergó en su momento a raíz del paro del fútbol argentino. El encuentro se desarrolla desde las 18.30 en el estadio Monumental con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El único canal que transmite el cotejo es ESPN Premium, el cual se puede sintonizar en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los partidos de este domingo 3 de mayo en el Torneo Apertura 2026 Canchallena

La previa de River vs. Atlético Tucumán

El Millonario anhela quedarse con el segundo puesto en la zona, el cual ostenta con 29 puntos gracias a nueve triunfos, dos empates y cuatro caídas. Tiene mejor diferencia de goles que Argentinos Juniors, que también suma 29 unidades pero con un dividendo de +6 contra +11 del conjunto de Eduardo Coudet.

El Bicho visita previamente a Gimnasia de La Plata, por lo que los del barrio porteño de Núñez afrontan su partido a sabiendas de lo que necesitan para ser escoltas del líder absoluto, Independiente Rivadavia de Mendoza. En la antesala, River es consciente de que depende de sí mismo porque con un triunfo solo cae al tercer lugar si Argentinos Juniors golea al Lobo por al menos siete tantos, resultado poco probable en un certamen más que parejo.

Para el Millonario, que entre semana le ganó a Bragantino de Brasil 1 a 0 por la Copa Sudamericana 2026 y quedó en lo más alto del Grupo H, es trascendental ser segundo para tener la ventaja de localía en los cruces de eliminación directa hasta, al menos, los cuartos de final, siempre y cuando vaya avanzando. El ‘Chacho’, teniendo en cuenta que la próxima semana su equipo volverá a jugar por el certamen internacional, dispone de una formación con mayoría de habituales suplentes.

Su rival de turno, en tanto, ya está eliminado. Marcha 13° con apenas 11 unidades conseguidas en dos victorias, cinco pardas y ocho caídas y necesita cerrar el campeonato con una sonrisa pensando en las tablas de Promedios y Anual, es decir en no sufrir con el descenso en el segundo semestre de la temporada 2026.

Atlético Tucumán necesita puntos para no sufrir con la posibilidad de descender a la Primera Nacional

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet. Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortíz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.57 contra 6.16 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.81.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en septiembre del año pasado por el Torneo Clausura 2025 y ganó Atlético Tucumán como local 2 a 0 con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz.