Así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026, en vivo: se definen los clasificados

El Torneo Apertura 2026 tiene 13 equipos clasificados a octavos de final y quedan disponible cuatro lugares, los cuáles se definen en los partidos que restan de la novena jornada, que es la última porque se postergó en su momento raíz del paro del fútbol argentino.

De los seis juegos de este domingo, todos correspondientes al Grupo B, concluyó Aldosivi de Mar del Plata vs. Independiente Rivadavia de Mendoza con un empate 1 a 1. Desde las 16 se disputan otros cuatro partidos en simultáneo -Racing vs. Huracán, Rosario Central vs. Tigre, Belgrano de Córdoba vs. Sarmiento de Junín y Gimnasia de La Plata vs. Argentinos Juniors- mientras que a las 18.30 cierran la jornada River Plate vs. Atlético Tucumán en el estadio Monumental.

En canchallena.com se puede seguir cada uno de los cotejos minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

De la zona A los clubes que accedieron a los playoffs son Estudiantes de La Plata como líder; Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba, Independiente, Lanús y San Lorenzo. Queda un solo lugar y de momento es para Unión de Santa Fe, que espera por los resultados de Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba los cuáles jugarán el lunes vs. Gimnasia de Mendoza e Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente.

Del Grupo B los que están en octavos son Independiente Rivadavia con el primer lugar; River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia de La Plata. Quedan dos plazas y por ahora se las quedan el Globo y Barracas Central, que perdió con Banfield 2 a 1 y espera resultados. Además de la Academia, que figura noveno, Tigre y Sarmiento son los clubes que pueden llegar a los octavos.

Boca casi que se aseguró el segundo puesto en el Grupo A y espera que Vélez no golee a Newell's Gonzalo Colini - La Nación

La ubicación en la que termina cada equipo es importante porque a partir de ello se definirá la localía en los cruces de octavos de final en adelante, a excepción de la final, que está programada el 24 de mayo. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Cronograma y resultados de la fecha 9 -última- del Torneo Apertura 2026

Barracas Central 1-2 Banfield (Zona B)

Lanús 0-0 Deportivo Riestra (Zona A)

Central Córdoba 1-2 Boca (Zona A)

San Lorenzo 1-2 Independiente (Zona A)

Unión 1-1 Talleres (Zona A)

Platense 0-2 Estudiantes de La Plata (Zona A)

Aldosivi 1-1 Independiente Rivadavia (Zona B).

Así están los octavos de final del Torneo Apertura 2026

(1A) Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central (8B).

vs. Barracas Central (8B). (4B) Rosario Central vs. Independiente (5A).

vs. (5A). (2B) River vs. San Lorenzo (7A).

vs. (7A). (3A) Vélez vs. Gimnasia de La Plata (6B).

vs. (6B). (1B) Independiente Rivadavia vs. Unión (8A).

vs. Unión (8A). (4A) Talleres vs. Belgrano (5B).

vs. (5B). (2A) Boca vs. Huracán (7B).

vs. Huracán (7B). (3B) Argentinos Juniors vs. Lanús (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones mientras se disputa la fecha 9 -última-.

Así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026, mientras se disputa la última fecha Canchallena

En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.