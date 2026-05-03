A qué hora juega hoy Racing vs. Huracán y por dónde se puede ver el partido del Torneo Apertura 2026

La última fecha del Torneo Apertura 2026, que es la novena porque se suspendió en su momento a raíz del paro del fútbol argentino, tiene este domingo cuatro juegos en simultáneo para definir el Grupo B y uno de ellos es el que protagonizan Racing vs. Huracán en el estadio Cilindro de Avellaneda con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El cotejo se disputa desde las 16, a la vez con Rosario Central vs. Tigre, Belgrano de Córdoba vs. Sarmiento de Junín y Gimnasia de La Plata vs. Argentinos Juniors; y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada uno de los encuentros con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los partidos de este domingo 3 de mayo en el Torneo Apertura 2026 Canchallena

La previa de Racing vs. Huracán

El encuentro es trascendental para ambos clubes porque ninguno tiene asegurado su lugar en los playoffs. La derrota de Barracas Central con Banfield 2 a 1 el sábado fue una gran noticia para ambos porque el empate los puede meter en octavos, aunque en ese caso dependen de lo que ocurre con Sarmiento y Tigre.

La Academia se ubica noveno con 20 puntos producto de cinco triunfos, cinco empates y cinco caídas y con una victoria se asegura su clasificación sin depender de otros resultados. El elenco de Gustavo Costas atraviesa un mal presente porque, incluyendo la Copa Sudamericana 2026, hace cinco partidos que no gana y necesita hacerlo para seguir con vida en un certamen donde en la previa estaba entre los favoritos al título.

Huracán está a un empate de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 FACUNDO MORALES/ Fotobaires

El Globo, en tanto, marcha séptimo con 21 unidades gracias a cinco alegrías, seis igualdades y cuatro derrotas y puede meterse en la siguiente etapa aun perdiendo por una diferencia no mayor a cuatro goles. El elenco de Diego Martínez perdió solo uno de sus últimos siete cotejos teniendo en cuenta también la Copa Argentina 2026 y necesita seguir en esa sintonía para entrar a la primera instancia de eliminación directa.

En caso de avanzar a los octavos de final, ambos equipos serán visitante en esa instancia porque no pueden escalar más allá del quinto puesto.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Ezequiel Cannavo, Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gabriel Rojas; Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Ezequiel Cannavo, Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gabriel Rojas; Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas. Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.24 contra 3.68 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.83.

La última vez que Racing y Huracán se enfrentaron fue en la novena fecha del Torneo Clausura 2025 con triunfo de la Academia 2 a 0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó con goles de Duván Vergara y Matías Zaracho.