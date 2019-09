La despiadada crítica de Owen a Capello: "Es basura y nos causó un daño enorme"

Owen disparó contra Capello, quien fue DT de la Selección de Inglaterra entre 2008 y 2012 Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2019 • 12:00

El paso de Fabio Capello entre 2008 y 2012 como entrenador de la Selección de Inglaterra no tuvo demasiado éxito. Pese a que dirigió 42 partidos en los que ganó 28, empató ocho y perdió seis, la temprana eliminación en los octavos de final del Mundial Sudáfrica 2010 y el posterior escándalo por el que la Federación le quitó la cinta de capitán a John Terry, acusado de racismo, terminaron de decretar su abrupta renuncia. A más de siete años de su salida, Michael Owen, el exdelantero inglés que se retiró en 2013, realizó una despiadada crítica al entrenador.

A partir de la publicación de su libro "Mi vida, mi tiempo", Owen volvió a los primeros planos del fútbol mundial por sus fuertes declaraciones de diferentes momentos de su extensa carrera, que comenzó en 1997 y tuvo 485 partidos, 255 goles y once títulos entre sus pasos por Liverpool, Real Madrid, Newcastle, Manchester United y Stoke City. Y, en varias páginas, apuntó contra el trabajo de Capello en su paso por la Selección.

"Acabó con mi carrera en Inglaterra sin explicación, pero además es uno de los peores seleccionadores ingleses de la historia. Es basura. Capello causó un daño enorme tanto a mi carrera como al fútbol inglés y, además, le pagaron bastante bien por ello", disparó Owen, hoy con 39 años. "Cuando reunió al equipo para su primer entrenamiento, lo primero que notamos es que era muy estricto con el tema de la comida y lo segundo que no sabía hablar ninguna palabra en inglés. Todos nos mirábamos unos a otros y yo pensé: '¿Cómo va a dirigirnos este tipo?' No tengo ni idea de qué hizo la Federación nombrando a alguien que no sabía hablar inglés".

Owen jugó desde 1998 a 2008 en la Selección de Inglaterra, hasta la llegada de Capello Fuente: Reuters

Por aquel entonces, en 2008, Owen era una pieza fundamental en Newcastle y un referente de la Selección, pero Capello no contó con él: durante su ciclo, solo jugó un partido. "No es coincidencia que no me llamara más. Sentía que creía que tenía que cambiar algo como seleccionador y ese algo era Michael Owen. Cuando miro atrás siento mucho resentimiento", escribió el exfutbolista según un artículo publicado en el diario inglés The Mirror.

"Me quedé en el banco las dos primeras veces. Después de haber sido titular durante muchos años, me alarmé y pensé: 'esto no es nada bueno'. Durante un partido, cuando quedaban 10 o 15 minutos, me puso perdiendo 1-0. Lo que recuerdo de esa noche es salir en las portadas al día siguiente", disparó el delantero que jugó 89 con Inglaterra y marcó 40 goles.

Luego de haber participado en los Mundiales de 1998, 2002 y 2006, y en las Eurocopas de 2000 y 2004, la carrera de Owen en la Selección terminó con la llegada del entrenador italiano. Y nunca tuvo ninguna explicación: "En ese momento, si yo entraba o no en el equipo de Capello era un tema candente. La prensa me preguntaba si me había explicado su decisión y qué me había dicho. Se dieron cuenta de que no era feliz. Pero la razón por la que no me había dado ninguna explicación era clara: no podía porque no sabía inglés"