"La dictadura de Gallardo": Toti Pasman arremetió contra el técnico de River

Toti Pasman contra Marcelo Gallardo

13 de julio de 2020 • 12:45

El periodista deportivo Juan Carlos "Toti" Pasman realizó un fuerte comentario editorial en su programa de Radio La Red , donde calificó al fútbol argentino como " la dictadura de Gallardo ".

"De los creadores del y si te llama Román llegó: lo dijo Gallardo . Hoy todos dicen: ¿Por qué no empezamos a entrenar en junio, si lo dijo Gallardo ? Parece que es palabra santa", dijo Toti Pasman.

Luego, siguió: "La AFA no es presidida por Gallardo. No es la dictadura de Gallardo . Los tipos poderosos tiene información calificada. Cuando salió a hablar con Gustavo (López), el sabía que se venía Copa Libertadores a partir del 15 de septiembre ." Y remató: "Un día, Gallardo no quiere jugar y se suspende el campeonato; al otro, quiere jugar y volvemos todos a entrenar porque lo dijo Gallardo. No es así".

A su vez, calificó al entrenador de River como el mejor de la Argentina , y le pidió madurez a los equipos argentinos que disputan la Copa Libertadores. "No empecemos a llorar y con mariconadas . Vamos a presentarnos a jugar cuando les toque a los equipos argentinos y, ¿sabés qué? Si no tenés partidos de competencia, bancatelá".

Marcelo Gallardo, cuestionado por Toti Pasman Crédito: @RiverPlate

Finalmente, sentenció: "Acá está el presidente de la Nación, el Ministerio de Salud, está la AFA (que tiene un presidente que es Chiqui Tapia). Sino, que Gallardo se presente para ser presidente de la AFA ".