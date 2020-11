Gallardo apuntó contra las "miserias políticas" del fútbol argentino Fuente: FotoBAIRES

Juan Patricio Balbi Vignolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 10:30

Atrás parece haber quedado el conflicto por la localía en el River Camp de Ezeiza que expuso una marcada disputa política entre River, la AFA y la Liga Profesional de Fútbol. Pero, tras la caída por 3-1 del Millonario sobre Banfield en el estadio de Independiente, donde finalmente jugará hasta finales de año en la Copa Liga Profesional, el técnico Marcelo Gallardo se expresó por primera vez tras la turbulenta semana que derivó en la negativa de los dirigentes de la Liga al pedido que llegó desde Núñez. Y dejó una dura frase sobre el asunto.

"Sin entrar en las estupideces que existen en nuestro fútbol y las miserias políticas que a veces te incomodan... eso no nos tiene que desenfocar. Las propias y las ajenas. Yo lo único que tengo que pensar es en preparar al equipo de la mejor manera posible y llegar bien preparado. Y esto nos viene bien para reconocer que, si no llegamos bien frente a un rival con buena presencia física y dispuesta para combatir, como lo hizo Banfield, nos pueden ganar. Y así fue. Hoy nos ganó bien", disparó Gallardo en la conferencia de prensa.

"Me preocupa el rendimiento general del equipo. Pero nos viene bien para no desenfocarnos, y entender que hay que seguir trabajando. También hay que felicitar a Banfield que hizo un partido muy bueno y nos incomodó muchísimo". Tuvo un plan de juego y lo ejecutó muy bien", comentó el Muñeco acerca del desarrollo del encuentro, y luego aclaró que nunca pasó por su cabeza no presentarse en el debut de la Copa: "No se me pasó por la cabeza no presentar equipo".

A pesar de la derrota en el debut en la Zona 3, que también integran Godoy Cruz y Rosario Central, el técnico millonario logró un nuevo récord: llegó a los 300 partidos como DT en el club y entró a una selecta lista con otros cuatro entrenadores que alcanzaron esa cifra. Ahora, el Muñeco, que lleva además 11 coronas, se sienta en la mesa de Ángel Labruna (528 encuentros y seis títulos) José María Minella (441 y seis títulos), Ramón Díaz (368 y nueve títulos) y Daniel Passarella (323 y tres títulos).

"Son un montón 300 partidos. En todos estos años vivimos muchos lindos momentos. No es fácil llegar a 300 partidos en un club como River tan exigente y en un país como la Argentina. Para mí es un número que suele ser decorativo. Pero te hace que sean tantos y todavía estamos acá. Me hubiese gustado otro resultado, pero ahora espero el 301, que es el próximo partido, para presentar nuevamente al mejor equipo posible", cerró Gallardo.

Conforme a los criterios de Más información