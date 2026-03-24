La durísima publicación de las redes sociales de Atlético de Madrid contra el arbitraje del derbi

Real Madrid derrotó por 3 a 2 a Atlético de Madrid en el clásico de la capital española que se disputó el último domingo. Fue por la fecha 29 de la Liga de España y el resultado dejó al equipo de la Casa Blanca en el segundo puesto, a cuatro puntos del líder Barcelona a nueve fechas del cierre del campeonato.

Mientras tanto, el Colchonero quedó cuarto con 57 puntos, pero en el seno del club albirrojo hubo mucho enojo por varias acciones polémicas. El propio club se encargó de sacarlas a la luz y utilizó sus redes sociales oficiales para exponer las jugadas controversiales por las que se preguntan “¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas?”. Además, un hilo de seis videos en las que se intenta exponer algunos fallos arbitrales de que no fueron sancionados a favor del Atleti.

🍿 Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF. pic.twitter.com/jKRY9L84CX — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Las publicaciones por parte de las redes sociales de Atlético de Madrid comenzaron en la mañana del martes con una imagen en la que se ve una falta de Carvajal sobre Llorente acompañado de un emoji de pochoclos y la frase: “Esperando el programa 26 de Tiempo de revisión de @RFEF (la Real Federación Española de Fútbol) y @CTARFEF (Comité Técnico de Árbitros)”. Se trata de un espacio en el que se analizan las jugadas controvertidas de cada jornada.

Horas más tarde, fue más fuerte sobre José Luis Munuera Montero, el árbitro principal en el clásico de la capital española. El primer posteo expresa: “Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión”. El escrito lleva una imagen que dice “Peligro: maquinaria en funcionamiento”.

Luego, empiezan a verse los videos. El primero, que dice “La patada voladora. No es falta”, en la que se ve a Carvajal con una dura entrada sobre Giuliano Simeone. El segundo con la frase “El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza”. En el video, Vinicius simula una falta por la que no fue amonestado por el árbitro.

El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza. pic.twitter.com/YoCu2Dmr32 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

La tercera acción es el supuesto penal que Carvajal le cometió a Llorente, en la jugada que más protestó el Colchonero durante el derbi: “Me vino un tren por delante’. No es falta“. El defensor de Real Madrid lo barre sin pelota al volante del Atleti y el árbitro no cobró nada. Tampoco fue revisada en el VAR.

En el cuarto video, se ve cómo Rüdiger empuja a Ademola Lookman. “Empujar dentro del área. No es falta”, expresa la publicación. En otra de las imágenes, Valverde, que luego se fue expulsado, le comete infracción a Griezmann: “Sigan, sigan. No es falta”, reza el posteo.

Empujar dentro del área. No es falta. pic.twitter.com/SKclTLhdra — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

En el último de los videos, se lo ve a Johnny Cardoso sacarle la pelota a Thiago Pitarch y luego, un choque contra el pie de su rival, casi imperceptible. En la publicación, hay una frase de cierre del hilo en el que expresa: “Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)”, agrega en forma irónica.

Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración!



(Está claro que nosotros no sabemos hacerlo). pic.twitter.com/rCK6jajRlP — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Una vez finalizado el partido, las estadísticas marcaron que Real Madrid cometió un total de dos infracciones. Además, recibieron tarjetas Thiago Pitarch, a los 18 de la segunda etapa, y la tarjeta roja directa a Federico Valverde por una dura infracción contra Alex Baena. Por su parte, el equipo visitante finalizó el clásico con 15 infracciones y cuatro amonestados: Marcos Llorente, David Hancko, Matteo Ruggeri y Johnny Cardoso.

La queja no solo se hizo evidente en el ámbito institucional. Al finalizar el encuentro, algunos futbolistas de Atlético de Madrid manifestaron su disgusto respecto de la labor de Munuera Montero. “Es un penal clarísimo”, afirmó Cardoso. De este modo, el estadounidense reflejó la sensación que no solo no comparte con los criterios arbitrales, sino que tampoco comprende la reacción de Real Madrid tras el partido. Desde el vestuario de Atleti se sorprendieron con la vehemencia con la que los jugadores y el entorno del club blanco protestaron por el arbitraje, a pesar de considerar que la acción más polémica no fue sancionada en su contra.