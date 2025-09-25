La embajada argentina en Chile dispuso recomendaciones para los hinchas que viajen al Mundial Sub 20

El episodio entre los hinchas de Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, en su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana, encendió una alerta antes del Mundial Sub 20. Los barrabravas del equipo chileno sugirieron que se tomarían revancha en el torneo juvenil. Por eso, aunque la tensión parece haber bajado con el paso de los días, la embajada argentina en Chile dispuso una serie de recomendaciones para los hinchas que viajen al país trasandino a apoyar a los dirigidos por Diego Placente.

Si bien la mayoría del público estará compuesta por familiares y allegados a los jugadores, y en estos torneos suele haber un clima familiar, la representación diplomática argentina, conducida por el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie, tomó nota de lo ocurrido. Por el momento, la organización del torneo no anunció operativos de seguridad especiales para los partidos de Argentina, en parte porque los tres encuentros del grupo (con Cuba, Italia y Australia) serán en Valparaíso, a una hora y media de la capital, de donde es el grueso de la hinchada de la U. En caso de avanzar a los octavos de final, en cambio, a Argentina puede corresponderle como sede el estadio Nacional de Santiago, donde también se desarrollará la final.

Postal del desastre: barrabravas de Independiente y Universidad de Chile en acción en la pelea en Avellaneda; tras aquello, intensifican las medidas de seguridad en Chile para el mundial juvenil. Gentileza/ Luis Santiago

La nota firmada por la embajada argentina y su red consular aconseja principalmente dos cuestiones. Por un lado, evitar el uso de indumentaria alusiva a clubes del fútbol argentino, para reducir el riesgo de cruces con hinchas chilenos y pasar lo más inadvertidos posible. Por otro, no aceptar ayuda de terceros en caso de un desperfecto en los autos, y dejar los vehículos particulares que tengan patentes argentinas en playas de estacionamiento privadas, y no sobre calles aledañas a los hoteles o a los estadios, para prevenir robos y destrozos. A su vez, recuerda que los hinchas deberán presentar la entrada que se corresponda con el documento o pasaporte asociado.

Consultados para LA NACION, muchos familiares de los futbolistas explicaron que viajarán en un mismo vuelo, junto a los representantes de los jugadores y allegados. Según contaron, ninguno recibió amenazas, pero intentarán mantenerse discretos. “Confiamos en que, si somos educados y no hacemos cosas que no corresponden, no pasará nada”, señalaron. Aun así, desde AFA estarán cerca de ese grupo, por cualquier necesidad, con dirigentes y personal de seguridad acompañando cada traslado interno.

Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito de Chile, anunció que habrá más de 1200 efectivos apostados diariamente para la seguridad en el Mundial Sub 20.

“La FIFA, junto con las autoridades locales, se ha preocupado mucho por la seguridad del campeonato. El conflicto entre la U e Independiente no debería ser un problema, ya que los hinchas de la selección son muy distintos a los de los clubes; es un ámbito más tranquilo”, señala Rodrigo Fuentealba, del diario La Tercera. Hace algunas semanas, Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentaron por la Supercopa local y se produjeron algunos disturbios entre barras, por lo que el Ministerio de Seguridad, a través del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, reforzó los operativos en el Estadio Nacional, tanto para partidos de la liga local como para el Mundial que está por comenzar. “Se agrupará a la gente en puntos especiales de encuentro, se dispondrá de voluntarios y seguridad privada, y se montarán paraderos en las cuatro sedes -Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca- diseñados para orientar a los turistas”, agrega el periodista.

“Se está trabajando para que no surja ningún tipo de inconveniente, ni con Argentina ni con ningún otro equipo”, asegura Jorge Aguilar, presidente del Comité Organizador Local y vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. La expectativa en Chile por la Copa del Mundo es alta: el país no recibe un torneo de esta magnitud desde 1987. Las entradas para los partidos de la Roja se agotaron rápidamente, y para los encuentros más atractivos de las demás zonas se estima que los estadios estarán al 70% de su capacidad. En cuanto al despliegue policial, se movilizarán alrededor de 1200 carabineros por día, cubriendo los estadios, traslados, hoteles, lugares de entrenamiento y aeropuertos.

Tobías Ramírez y Juan Manuel Villalba en el predio de Ezeiza, antes del viaje que la selección sub 20 hizo este miércoles a Chile.

El plantel argentino realizó este miércoles por la mañana su última práctica en Ezeiza, y por la tarde partió rumbo a Chile bajo las mismas medidas de seguridad aplicadas en torneos anteriores. La delegación, encabezada por Javier Méndez Cartier, el presidente de Excursionistas, se alojará en Valparaíso, donde tendrán lugar todos los partidos del grupo D. El debut será el domingo, contra Cuba; Australia será el adversario el miércoles 1 de octubre y Argentina cerrará la fase inicial frente a Italia, el sábado de la semana próxima.

La selección albiceleste, que terminó segunda detrás de Brasil en el Sudamericano, llega como una de las favoritas. Aunque no contará con sus dos principales figuras, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, la ilusión de conseguir la séptima estrella está intacta, al igual que la expectativa de que toda la atención se centre en la cancha y no en lo que ocurra fuera de ella.