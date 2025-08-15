La espectacular atajada de Franco Armani, el héroe que sostuvo a River ante Libertad, en Asunción

River no la pasó bien en el primer tiempo en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro que finalizó 0 a 0. Y si hubo un responsable de ese empate, al menos por lo hecho en el primer tiempo, fue Franco Armani, un héroe experimentado que otra vez exhibió su figura gigante debajo de los tres palos.

Desde el pitazo inicial, fue Libertad quien tomó la iniciativa. Con la presión alta, el conjunto paraguayo obligó a River a retroceder y generar situaciones de riesgo cerca del área. A los 13 minutos del primer tiempo, los locales avisaron con un centro peligroso de Iván Ramírez que casi sorprende al arquero, que sacó la pelota con un cachetazo por arriba del travesaño. Poco después controló con firmeza un cabezazo suave.

Pero la gran demostración de reflejos vendría poco después. A los 33 minutos, Hugo Fernández aprovechó una falla de Kevin Castaño en la mitad de la cancha y se fue a toda velocidad rumbo al área. El futbolista de Libertad sacó un zurdazo cruzado con destino de red, pero ahí apareció Armani, sólido, para salvar otra vez a River: estiró su brazo izquierdo, lo puso bien firme y le ahogó el grito a Fernández, en la llegada más clara que tuvo el conjunto gumarelo.

Esta intervención no solo impidió la apertura del marcador, sino que le dio aire al Millonario en un momento crítico del juego, en medio de una actuación discreta que quedó en evidencia en el rostro serio de Marcelo Gallardo.

Para la segunda parte, el DT realizó varios cambios, y el Millonario mejoró notoriamente su funcionamiento, lo que le permitió llegar con frecuencia sobre el área paraguaya, mientras que Armani casi no tuvo trabajo en este tramo. El buen momento del arquero se ve reflejado en un número: lleva cinco partidos consecutivos sin recibir goles, incluidos los encuentros contra Instituto, San Lorenzo e Independiente, por el Torneo Clausura, frente a San Martin de Tucumán, por la Copa Argentina, y este cotejo frente a Libertad por la Copa Libertadores.

“Obviamente, nosotros queríamos ganar, vinimos a buscar el triunfo, pero no se dio. Igual, siempre es importante mantener el arco en cero para el partido de vuelta, con confianza. Hay que seguir con la actitud y el juego que mostramos en el segundo tiempo, que es lo que queremos. En el primero nos costó mucho tener la pelota, tener pases seguidos, tener movilidad; en el segundo cambiamos, tuvimos la tenencia, la profundidad con nuestro delanteros, y opciones de gol para ganarlo. Ése es el River que queremos. Hay que seguir mejorando cosas, y apuntar por ese lado”, destacó Armani después del encuentro.

Esta llave se definirá el jueves próximo en el Monumental y el que avance a la próxima instancia se medirá en cuartos con el ganador del cruce entre Palmeiras y Universitario de Perú, con clara ventaja para el conjunto brasileño, que goleó como visitante en la ida por 4-0.