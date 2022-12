Pelé, el mito de los 1284 goles y por qué Messi ya lo sobrepasó según los registros oficiales

Miércoles 19 de noviembre de 1969, “Día Nacional de la Bandera” en Brasil. Es, también, el cumpleaños de doña María Celeste Arantes, la madre de Pelé. En Río de Janeiro, hay suelta de globos y una banda de música sobre el césped del estadio Maracaná, donde 150.000 torcedores esperan ansiosos por el grito 1000 del astro del Santos. Hay hinchas del equipo de San Pablo por todos lados y también de su rival, Vasco da Gama. Pero además hay de Flamengo, Fluminense, Botafogo…Todos quieren ser testigos de la hazaña.

"Mil goles, mil goles, mil goles, sólo Pelé, sólo Pelé, Maradona aspirante…", se escucha en el mismo escenario 45 años después, mientras la selección argentina se enfrenta con Alemania en la final del Mundial Brasil 2014. Los brasileños, que habían recibido un cachetazo histórico ante los germanos (1-7) en una de las semifinales, mostraban una vez más su rivalidad sudamericana y utilizaban como estandarte la mítica marca de ‘O Rei’.

Durante décadas se afirmó que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, había alcanzado sus 1000 goles con un penal ante Vasco da Gama convertido al arquero argentino Edgardo Andrada. Pero en su estadística personal había incluido partidos amistosos, con combinados regionales y hasta tantos anotados con un equipo del ejército . ¿Cuál es su verdadero récord y cómo es la comparación con las marcas que está forjando Lionel Messi?

El gol 1000: el penal que Pelé le marcó al arquero argentino el Gato Andrada AFP

Según cuentan las crónicas de la época, el polémico gol número 1000 de Pelé se produjo en el minuto 77 del partido ante Vasco, siendo las 23.11, de tiro penal frente al argentino Andrada. Fotógrafos, periodistas e hinchas invadieron inmediatamente el campo de juego.

Milton Neves, polifacético periodista oriundo de Minas Gerais, radicado en San Pablo, tenía 18 años en aquel momento. En 2016 publicó su autobiografía en la que se cataloga como "el periodista deportivo más polémico de Brasil" y se jacta de ser "el mortal que con más frecuencia pronunció el nombre del Rey Pelé".

En diálogo con LA NACION, relató lo que vivió aquella noche del Maracaná: "Había hinchas de todos los equipos porque nadie quería perderse el acontecimiento de ese gol. Después de hacerlo, le pusieron una camiseta del Vasco con el número 1000 y se lo llevaron en andas. Pelé lloraba y besaba la pelota. Fue una gran fiesta".

Hasta el árbitro, Manoel Amaro, reconoció tiempo después que había deseado ser quien convalidara aquel tanto, aunque para ello hubiese tenido que cobrar un penal: "Estaba cerca de la jugada y pité la infracción con total tranquilidad. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Fui honesto, aunque reconozco que estaba deseando pasar a la historia como el árbitro que concedió el gol número 1000 a Pelé".

El momento mágico: Pelé festeja con un beso a la pelota el tan mentado gol 1000 AFP

Neves justificó aquella sanción del juez y recordó un párrafo de la crónica que otro prestigioso colega carioca, Armando Noguera, escribió al día siguiente de la hazaña: "No podía ser de mejor forma que con un penal, porque así el suspenso se alargaba y todo el estadio palpitaba fuertemente lo que había ido a observar".

Rodeado de micrófonos, Pelé dedicó su conquista a los niños desamparados. "Ahora que todo el mundo está escuchando, ayuden a los niños, ayuden a los desamparados. Es el único deseo en este momento tan especial para mí", declaró. Años más tarde lamentaría no haber saludado a su madre el día de su cumpleaños.

El único que pareció sufrir la situación fue el guardavalla Andrada, quien gesticulaba su fastidio en medio de los festejos. "Estaba devastado, quería detener aquel penal desesperadamente. No quería quedar como el arquero que había padecido el récord", declaró alguna vez el argentino, fallecido el 3 de septiembre pasado.

La noticia recorre el mundo

Como era de esperarse, los medios brasileños destinaron sus espacios principales al gol N° 1000 de Pelé. Las tapas de los diarios del día siguiente se dividieron entre el alunizaje del Apolo 12 y la hazaña que se había gestado la noche anterior en el estadio Maracaná.

En España, el diario Marca le otorgó la contratapa de su edición del 21 de noviembre. “Pelé, 1000″, tituló con grandes letras, para agregar que “La Perla Negra lloró tras su gol histórico y tuvo que retirarse”. “Su camiseta con el número 10 será regalada a su hija, mientras ‘O Rey’ lucirá otros dos ceros más”, añadió.

El diario AS, por su parte, escribió: "Maracaná ante 150.000 espectadores, Pelé marcó su gol Mil" y precisó: "Única petición de ‘O Rey’ en su memorable noche: ‘Ayuden a los niños pobres y desamparados’".

La nota está acompañada por una foto del instante del penal y un epígrafe que describe precisamente el estigma que quiso evitarse el guardavallas argentino por el resto de su vida: "El arquero Andrada no puede sujetar, pese a su esfuerzo, el disparo de Pelé, que suponía el gol número mil del brasileño y la victoria de su equipo" (sic).

El estilo inconfundible de uno de los mejores de la historia AFP

Ese mismo día, LA NACION le dedicó un cuarto de página dentro de su sección Deportes con el título: "El milésimo gol de Pelé". Acompañaba la crónica una secuencia de fotos con el momento del gol, el festejo del astro llevado en andas, la vuelta olímpica con la camiseta del Vasco con el número 1000 en la espalda y su emoción al romper en llanto camino a los vestuarios.

En 1972, Pelé donó la pelota con la que convirtió aquel penal a la Asociación de Padres y Amigos de los Excepcionales, una entidad que nuclea a instituciones que atienden a niños con deficiencias físicas. En 2005, el balón fue subastado en San Pablo en 22.500 euros. Su comprador fue Roberto Justus, un empresario local y presentador de uno de los "reality shows" más exitosos de la TV brasileña.

En 2007, el propio Justus volvió a subastarla y lo recaudado fue para su fundación, Movimiento You Can Help, que busca crear conciencia entre los empresarios sobre la importancia de apoyar acciones solidarias y proyectos socio-ambientales. En 2017, la casa londinense Julien’s Auctions anunció también que subastaba, entre otros objetos de valor de Pelé, "la pelota con la que anotó su gol número mil", con una base de 40.000 a 60.000 euros.

El verdadero récord de Pelé y las marcas de Messi

Ni siquiera hay uniformidad de criterios a la hora de contabilizar la totalidad de los goles que habría convertido Pelé (entre 1285 y 1282), pero según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) las anotaciones oficiales fueron 643. Si se les añaden los convertidos con la selección brasileña (77) y los anotados con el Cosmos (37), totalizan 757 goles. Es decir que el gol número 1000 nunca existió.

¿Cómo hizo el brasileño para llegar a esa cifra? Según el periodista Martín Estévez, quien realizó un exhaustivo trabajo de investigación sobre todos los goles del astro, hay 446 tantos correspondientes a partidos amistosos no oficiales y hasta de entrenamientos con el Santos, por lo cual carecen de valor.

Lionel Messi no está lejos de la marca real de goles convertidos por Pelé AFP

"Para hacer una estadística seria hay que establecer parámetros de medición. No es cierto que muchos de sus goles hayan sido inventados o que estuvieran perdidos; están todos localizados y registrados. La cuestión es marcar claramente cuáles de ellos deben ser contabilizados y comparados con el mismo rigor científico con los de otros futbolistas para tener un valor real", explica Estévez a LA NACION.

A decir verdad, su investigación excede a los goles de Pelé y persigue un objetivo mucho más ambicioso: "La meta sería lograr un listado real de los máximos goleadores a nivel mundial que no existe, porque hay muchos datos que fueron borrados y otros, todavía sin descubrir. África, por ejemplo, no tiene la misma posibilidad de ser medida que Sudamérica o Europa. Todo el tiempo hay que estar revisando y actualizando. Para la FIFA vale menos el fútbol africano, el asiático o el del Caribe. No se invierte en la investigación de esas ligas".

De su trabajo, iniciado hace 13 años, surgieron algunas "perlitas" sobre Pelé, como los 3 goles computados mientras jugaba para un Sindicato de Atletas de San Pablo o los 14 con el ejército de Brasil, durante un torneo sudamericano de soldados del que ‘O Rei’ participó como "estrella invitada" en 1959.

"Cada conjunto tenía la posibilidad de incluir a un jugador profesional para jerarquizar el certamen y así darle mayor visibilidad. Entonces computaron esa cantidad de goles convertidos en un contexto claramente amateur en el que la mayoría eran soldados y no futbolistas", precisa Estévez.

Entre los goles de Pelé, también se añadieron 6 para un combinado Santos-Vasco da Gama, 18 en exhibiciones con la selección de Brasil, 9 para un seleccionado provincial de San Pablo, 5 en distintos partidos a beneficio y 26 en amistosos con el Cosmos.

En total, surgieron 81 goles de dudosa procedencia, que sumados a los 446 sin valor estadístico dan 527. Entre éstos y los 757 reconocidos de manera oficial, se llega a una cifra de 1.284 goles.

"Para nosotros, ese récord no está en duda. Sí hubo revisiones sobre los goles de Romario o de Tulio, pero no recuerdo que se haya generado aquí alguna polémica sobre la marca histórica de Pelé", afirma a LA NACION el periodista Jeremías Wernek, de la cadena UOL Esporte y el canal SBT de la televisión de Porto Alegre.

Hasta la FIFA, desconociendo las estadísticas de la IFFHS, le dedicó hace cinco años un artículo en su página web oficial (https://es.fifa.com/news/pele-hizo-el-gol-1000-2476713) al recuerdo de cuando “Pelé hizo el gol 1000″.

Estévez responde con rigor científico: "Resulta injusto establecer parámetros distintos para cada futbolista. Si convalidamos los goles de Pelé en el ejército, por ejemplo, tendríamos que contarle a Messi también los suyos con Newell’s, Grandoli –su primer club en Rosario–, los partidos a beneficio, los de ‘Amigos de Messi’ versus Resto del Mundo, etcétera… A parámetros iguales, Pelé termina perdiendo siempre".

"En mi época no tenía la protección que tienen ahora los atacantes, el cartón (tarjetas) rojo y amarillo, el off-side, yo antes tenía que partir de bien atrás para picar y hacer el gol. Creo que con estas reglas de hoy podría haber hecho mil goles más", opinó el propio Pelé durante una entrevista exclusiva con LA NACION brindada en 2014.

Oficialmente, Lionel Messi ostenta hasta hoy 793 conquistas oficiales entre Barcelona, PSG y la selección.

Messi celebrando un gol en Barcelona, un clásico AFP

Sin embargo, el estadígrafo argentino advierte otra irregularidad: “No se entiende por qué algunos no le computan los 11 tantos convertidos con el Barcelona B y C. No eran equipos juveniles y competían contra mayores y profesionales. Es como si el Barcelona actual descendiera y no les contabilizáramos más los goles a sus futbolistas. ¡Es ridículo!”, sostiene. Además, tiene 13 goles en selecciones juveniles argentinas.

"Primero Pelé, segundo Pelé, tercero Pelé. Hasta ahora nadie me destronó. Desde que empecé, hice 1282 goles (la última estadística publicada en 2016 estableció que habrían sido 1284) y gané tres títulos mundiales. El día que alguien gane lo mismo que yo, hablamos. Nombraron a Sívori, a Di Stéfano, Beckenbauer, Boby Charlton, Zico, Maradona… Siempre digo: hay muchos buenos pintores, pero sólo hay un Miguel Angel", dijo el brasileño en otra charla exclusiva con LA NACION en 1999.

La "fake news" que inventó Pelé hace exactamente medio siglo aún hoy se mantiene vigente.

LOS NUMEROS OFICIALES DE PELÉ

Goles en Santos: 643

Goles en selección de Brasil: 77

Goles en Cosmos: 37

TOTAL: 757

LOS NÚMEROS OFICIALES DE MESSI

Goles en Barcelona: 672

Goles con PSG: 23

Goles en selección Argentina: 98

TOTAL: 793

Goles en Barcelona B y C: 11 (No reconocidos hasta ahora por la IFFHS)

Goles en selecciones juveniles: 13 (No reconocidos hasta ahora por la IFFHS)

TOTAL: 817