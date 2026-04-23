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Las polémicas de Defensa-Boca: el gol anulado a Gutiérrez y la posición de Milton Giménez en el 1-0
El árbitro Gariano tuvo bastante trabajo en la primera mitad del partido en Florencio Varela
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El encuentro entre Defensa y Justicia y Boca, por la decimosexta fecha del torneo Apertura, tuvo algunas incidencias en los primeros minutos, para lo cual fue necesaria la intervención del VAR, a cargo de Silvio Trucco, para asistir a Andrés Gariano, el árbitro principal de la noche en Florencio Varela.
La primera acción con intervención de la tecnología llegó a los 5 minutos: tras un centro de Hausch desde la izquierda, Juan Gutiérrez le ganó en el anticipo a Pellegrino por el medio del área y su cabezazo entró al lado del palo, sin chances para Leandro Brey. Defensa celebraba el 1-0. Pero... la jugada fue revisada por el VAR, que dictaminó que el delantero del Halcón estaba adelantado por el hombro derecho.
NO SUMA: por este offside de Gutiérrez, fue anulado el primero de Defensa y Justicia vs. Boca en Florencio Varela.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026
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Otra acción que fue sometida a revisión fue el gol de Milton Giménez. A los 22 minutos, el delantero recibió de Velasco, se dio vuelta y sacudió un derechazo bombeado al ángulo derecho que dejó parado a Fiermarín. Aquí no hubo mucha discusión: en la revisión se ve que Giménez estaba claramente habilitado por Emiliano Amor, que cerraba desde el sector derecho de la defensa.
¡¡QUÉ GOL HICISTE, MILTON!! Giménez se dio vuelta y la acomodó bien para el 1-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026
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¿Hubo más? Sí. Aunque no se trató de una acción disciplinaria, y sí una curiosidad: el encuentro, sobre la media hora, estuvo interrumpido unos cinco minutos por la atención médica que debió recibir un hincha de Boca que se descompensó en la tribuna visitante. Enseguida, Gariano volvió a parar la acción porque un simpatizante de Defensa se metió dentro del campo de juego y, lógicamente, tuvo que ser desalojado, mientras lo rodeaban jugadores del Halcón.
¿Y ACÁ QUÉ PASÓ? Un hincha de Defensa y Justicia entró al campo de juego mientras continuaba el partido vs. Boca.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026
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