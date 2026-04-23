Las polémicas de Defensa-Boca: el gol anulado a Gutiérrez y la posición de Milton Giménez en el 1-0

El encuentro entre Defensa y Justicia y Boca, por la decimosexta fecha del torneo Apertura, tuvo algunas incidencias en los primeros minutos, para lo cual fue necesaria la intervención del VAR, a cargo de Silvio Trucco, para asistir a Andrés Gariano, el árbitro principal de la noche en Florencio Varela.

La primera acción con intervención de la tecnología llegó a los 5 minutos: tras un centro de Hausch desde la izquierda, Juan Gutiérrez le ganó en el anticipo a Pellegrino por el medio del área y su cabezazo entró al lado del palo, sin chances para Leandro Brey. Defensa celebraba el 1-0. Pero... la jugada fue revisada por el VAR, que dictaminó que el delantero del Halcón estaba adelantado por el hombro derecho.

NO SUMA: por este offside de Gutiérrez, fue anulado el primero de Defensa y Justicia vs. Boca en Florencio Varela.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/aDdgZeCntY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026

Otra acción que fue sometida a revisión fue el gol de Milton Giménez. A los 22 minutos, el delantero recibió de Velasco, se dio vuelta y sacudió un derechazo bombeado al ángulo derecho que dejó parado a Fiermarín. Aquí no hubo mucha discusión: en la revisión se ve que Giménez estaba claramente habilitado por Emiliano Amor, que cerraba desde el sector derecho de la defensa.

¡¡QUÉ GOL HICISTE, MILTON!! Giménez se dio vuelta y la acomodó bien para el 1-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/g7iO9BShQX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026

¿Hubo más? Sí. Aunque no se trató de una acción disciplinaria, y sí una curiosidad: el encuentro, sobre la media hora, estuvo interrumpido unos cinco minutos por la atención médica que debió recibir un hincha de Boca que se descompensó en la tribuna visitante. Enseguida, Gariano volvió a parar la acción porque un simpatizante de Defensa se metió dentro del campo de juego y, lógicamente, tuvo que ser desalojado, mientras lo rodeaban jugadores del Halcón.