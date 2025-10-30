La fecha 14 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Se realizaron las designaciones de los jueces de la decimocuarta jornada; Leandro Rey Hilfer dirigirá Estudiantes vs. Boca y Nazareno Arasa hará lo propio en River vs. Gimnasia
La fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nazareno Arasa fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre River y Gimnasia, que se disputa el domingo a las 20.30 en el Monumental. Leandro Rey Hilfer, por su parte, hará lo propio en Estudiantes vs. Boca el mismo día pero a las 16 y en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Pablo Echavarría estará en el Nuevo Gasómetro para el encuentro entre San Lorenzo y Deportivo Riestra del viernes a las 19. Además, Sebastián Martínez arbitrará el partido entre Independiente y Atlético Tucumán del sábado a las 20 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, y Luis Lobo Medina el de Central Córdoba vs. Racing el lunes a las 19 en el estadio Alfredo Terrera. Por último, el clásico del Sur entre Banfield y Lanús del lunes a las 21.15, se jugará en el estadio Florencio Sola bajo la tutela de Facundo Tello.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025
Viernes 31 de octubre
19: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Lucas Pardo
21.15: Newell’s vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Jorge Etem
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Julio Fernández
21.15: Instituto vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 1° de noviembre
14.45: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Lucas Comesaña
16: Barracas Central vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascenszi
17: Vélez vs. Talleres (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Diego Romero
20: Independiente vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Gisela Bosso
Domingo 2 de noviembre
16: Estudiantes vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Daiana Milone
18.30: Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Erik Grunmann
20.30: River vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 3 de noviembre
16.45: Platense vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Nelson Sosa
16.45: Defensa y Justicia vs. Huracán (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Martin Desposito
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Gastón Suárez
19: Central Córdoba vs. Racing (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Marcos Horticolou
21.15: Belgrano vs. Tigre (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Adrian Franklin
- AVAR: Sebastian Habib
21.15: Banfield vs. Lanús (interzonal) - TNT Sports
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
