Escuchar

La Copa de la Liga Profesional 2024 no se detiene y, tras concluir la octava fecha este domingo, desde este lunes se disputa la novena con una particularidad: la jornada concluirá el 20 de marzo con el duelo entre San Lorenzo y Godoy Cruz, que se pospuso hasta ese día y se disputará luego de la undécima programación del calendario, en la previa a la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales en los que la selección argentina se medirá ante El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos.

La actividad arranca con Instituto vs. Huracán en Córdoba. Entre los duelos más destacados sobresalen Vélez vs. Rosario Central, River vs. Independiente Rivadavia, Barracas Central vs. Independiente, Racing vs. Sarmiento, Unión vs. Boca y Estudiantes vs. Platense. Teniendo en cuenta que al fixture de la primera etapa le restan solo seis jornadas, hay equipos que necesitan imponerse para no quedar relegados en la pelea por clasificar a cuartos de final, objetivo que lograrán los cuatro mejores de cada grupo. En el A manda el Rojo con 16 puntos por delante de Barracas Central (15), el Millonario y el Bicho (14) mientras que en el B el Tomba tiene 19 tantos, apenas uno más que el Pincha. Lanús suma 16 y Racing 14.

El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se disputará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.

Cronograma de la fecha 9

Lunes 4 de marzo

21.00 Instituto vs. Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Laura Fortunato.

Martes 5 de marzo

19.00 Barracas Central vs. Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Luis Lobo Medina.

AVAR: Andrés Gariano.

20.00 Racing vs. Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Hugo Paez.

Árbitro asistente 2: Juan Vázquez.

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Gastón Monsón Brizuela.

21.30 Vélez vs. Rosario Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Javier Uziga.

Árbitro asistente 2: Damián Olivetto.

Cuarto árbitro: Julián Jerez.

VAR: Darío Herrera.

AVAR: Gastón Suárez.

Vélez necesita victorias para escapar del fondo de la tabla de promedios de la primera división Télam

Miércoles 6 de marzo

17.00 Argentinos vs. Gimnasia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Pablo Giménez.

19.15 Unión vs. Boca (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Rapallini.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Nelson Sosa.

19.15 Estudiantes vs. Platense (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Juan Pablo Millenar.

Cuarto árbitro: Julián Beligoy.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Carlos Córdoba.

Estudiantes de La Plata es el único invicto que tiene la Copa de la Liga Profesional 2024 Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

21.30 Atlético Tucumán vs. Banfield (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: Lucas Comesaña.

21.30 River vs. Independiente Rivadavia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez.

Cuarto árbitro: José Carreras.

VAR: Nicolás Ramírez.

AVAR: Diego Romero.

Jueves 7 de marzo

17.00 Deportivo Riestra vs. Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Iván Aliende.

Cuarto árbitro: Jonathan De Otto.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Gisella Trucco.

19.00 Lanús vs. Central Córdoba (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Diego Verlotta.

21.15 Newell’s vs. Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: César Ceballo.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Julio Fernández.

Newell's, de gran arranque de torneo, hace cuatro partidos no puede ganar Marcelo Manera - LA NACIÓN

21.15 Belgrano vs. Defensa y Justicia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Silvio Trucco.

Árbitro asistente 1: Diego Martín.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero.

VAR: Juan Pafundi.

AVAR: Mariana De Almeida.

Miércoles 20 de marzo

19.00 San Lorenzo vs. Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Franco Acita.

AVAR: José Carreras.