La FIFA designó al árbitro que dirigirá el cruce entre la Argentina e Inglaterra: Messi lo conoce de la MLS

La FIFA confirmó a la terna de árbitros que dirigirán este miércoles el cruce entre la selección argentina e Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026. Según indicó la organización en sus redes sociales, habrá tres jueces estadounidenses y dos italianos.

El árbitro principal será Ismail Elfath, el primer asistente Corey Parker y el segundo Kyle Atkins, los tres del país anfitrión del encuentro. El cuarto juez será Maurizio Mariani y el quinto Daniele Bindoni, los dos de Italia. Elfath fue reconocido como el mejor árbitro de la Mayor League Soccer en 2020 y 2022.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

El encuentro de la semifinal será el cuarto partido que dirigirá Elfath en la edición 2026 de la Copa del Mundo. En la fase de grupos estuvo en el empate 2 a 2 entre Países Bajos y Japón el 14 de junio, y en la victoria de España 1 a 0 a Uruguay, el 27. Luego, en instancias de eliminación directa, fue el árbitro principal de la derrota de Brasil ante Noruega en octavos de final.

El árbitro de 44 años nació en Casablanca, Marruecos, pero emigró a Estados Unidos con 18 años y obtuvo la nacionalidad en 2000. Dio sus primeros pasos en el arbitraje dirigiendo en divisiones inferiores hasta llegar a la Major League Soccer, de EE.UU., y, más tarde, a competiciones internacionales, como el Mundial o la Copa Intercontinental.

Un árbitro que lo conoce bien y sigue de cerca su trabajo le dijo a LA NACION: “Ismail Elfath es el mejor arbitro de la MLS. Tiene mucha experiencia, con buena conducción y correcta detección de las faltas. Y está secundado con dos asistentes tambien de experiencia, constituyendo una de las ternas más fuertes de la Concacaf. Creo que está en el final de su carrera, motivo por el cual me atrevería a decirte que es un gran desafío esta semifinal del Mundial para él, por el momento en que le llega y porque además representa a uno de los países organizadores. Estimo que estarán muy motivados de dirigir este juego. Habla inglés perfecto, así que no tendrá problemas en el diálogo con los ingleses y también comprende el español: además, conoce a Messi, De Paul y Thiago Almada".

Ismail Elfath gesticula durante el partido entre Países Bajos y Japón, por el Mundial 2026 NurPhoto - NurPhoto

En la trayectoria de Ismail Elfath se apunta la final del Mundial Sub 20 de 2019, entre Ucrania y Corea del Sur, una semifinal del Mundial de Clubes 2019, tres partidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025/26 entre PSG y Flamengo, la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025/26 entre Toluca y Tigres, y la definición de la Leagues Cup 2023 entre Nashville e Inter Miami. El estadounidense fue el cuarto árbitro en la final de Qatar 2022.

Dirigió en dos oportunidades a Inter Miami en la MLS: en ambos encuentros amonestó a Rodrigo De Paul. El 2 de marzo pasado tuvo un cruce con Lionel Messi en un partido que Inter Miami perdía 2-0 en el clásico de Florida con Los Angeles FC. “¡Siempre lo mismo! ¡Cuenta a ambos equipos por igual!“, fueron las palabras del capitán argentino.

Pero volvieron a tener otro cruce con protagonismo. En un partido que Inter Miami venció a Nashville SC, Elfath le pidió disculpas a Messi. Fue antes de que el conjunto del rosarino marcara el tercer gol. Messi quería agilizar el juego, y a pesar de tener el balón luego de una falta a favor del equipo rosa, el árbitro Ismail Elfath decidió cobrar la infracción. El 10 le levantó las manos y el juez principal reconoció su error: levantó una mano y se disculpó por su error de interpretación, ya que a Inter Miami le convenía más la ley de la ventaja que la sanción del tiro libre.