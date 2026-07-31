La FIFA iniciará un proceso de evaluación para aumentar a 64 la cantidad de selecciones en el Mundial 2030

Luego del inédito Mundial 2026 que se jugó con 48 selecciones, la FIFA inició un proceso formal para aumentar a 64 la cantidad de equipos a disputar el torneo principal de la organización en 2030, cita en la cual Argentina será una de las sedes homenaje por el centenario de la competición.

Según el informe oficial enviado a sus miembros, la FIFA está evaluando las “implicancias estratégicas” de una posible ampliación y analiza la contratación de una agencia independiente para determinar de qué forma impactaría ese incremento de equipos “en la propuesta del torneo y en el ecosistema del fútbol”.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Marruecos, Portugal y España, las sedes FIFA

La iniciativa tiene lugar además en medio de la crisis interna por la propuesta del presidente de la entidad, Gianni Infantino, de privatizar la Copa del Mundo.

La próxima Copa del Mundo se llevará a cabo en España, Portugal y Marruecos, aunque Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán sus propios partidos inaugurales en sus respectivos países, a modo de homenaje por los 100 años del Mundial 1930, celebrado y ganado por el equipo charrúa.

La próxima cita mundialista

El Mundial iniciará el sábado 8 de junio de 2030 con el partido inaugural en Montevideo y finalizará el 21 de julio, con sede aún a definir.

Argentina y España, los finalistas del último mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Según expresó la FIFA, Uruguay fue elegido por haber albergado la competición en 1930; Argentina, por el papel que desarrolló en aquel torneo -perdió la final 4 a 2 con el equipo celeste- y Paraguay por ser la sede de la Conmebol.

Por ser organizadoras, las tres selecciones se clasificaron automáticamente, aunque de igual forma jugarán las Eliminatorias sudamericanas que iniciarán en 2027.

En caso de aprobarse el proyecto que evalúa la FIFA, se sumarían 16 equipos más a los 48 que disputaron el Mundial 2026.

La apuesta en medio de la crisis

La medida se de luego de que se iniciara un fuerte enfrentamiento de diversas federaciones con la FIFA por el plan impulsado por Infantino para vender una participación de los ingresos del Mundial a inversores de capital privado.

El presidente del ente pretende crear el “FIFA Forward Enterprise”, un nuevo organismo que administraría los derechos de televisión, patrocinio, venta de entradas, licencias y la gestión operativa de los torneos.

Infantino, presionado por la UEFA FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La iniciativa le abriría la puerta a privados, lo que provocó que la UEFA rechazara la propuesta y anunciara un boicot para que las selecciones europeas no disputen ninguno de los próximos torneos de FIFA hasta que se resuelva el conflicto.

Por su parte, en las últimas horas también se sumó al rechazo la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).