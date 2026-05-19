Cuándo juega River vs. Bragantino, por la Copa Sudamericana 2026

Con la cabeza puesta en la final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano de Córdoba, River Plate recibirá este miércoles en el estadio Monumental a Bragantino de Brasil en el juego correspondiente a la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 con el objetivo de sellar su clasificación a los playoffs. El partido está programado para las 21.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la antesala del encuentro que arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.87 contra 4.43 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.37.

River vs. Bragantino: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Grupo H - Fecha 5

Día: Miércoles 20 de mayo de 2026.

Hora: 21.30.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

TV: DSports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El Millonario domina la tabla de posiciones de la zona con 10 puntos gracias a tres triunfos y un empate e intentará conseguir la victoria que lo deposite en los cruces de eliminación directa a falta de una jornada para concluir el fixture. Sus perseguidores son Carabobo de Venezuela y el propio Bragantino, con seis unidades.

En caso de imponerse y que los venezolanos no le ganen a Blooming el jueves como visitante, el equipo de Eduardo Coudet se asegurará incluso el primer lugar, por lo que evitará disputar el repechaje frente a un equipo que decantará de la Copa Libertadores, condición que deben asumir quienes salen segundos.

Teniendo en cuenta la proximidad de la final del Torneo Apertura y la gran cantidad de lesionados que tiene, ‘Chacho’ Coudet dispondría de una formación de habituales suplentes y otros futbolistas que no son tenidos muy cuenta. Entre ellos, sobresale el regreso al arco de Franco Armani en lugar del suspendido Santiago Beltrán -fue expulsado en el partido anterior vs. Carabobo- mientras que el colombiano Kevin Castaño, muy relegado en la consideración, pelea por un lugar en el mediocampo. Además, Ulises Giménez, Facundo Gónzalez y Lucas Gabriel Silva son los jóvenes que podría ir desde el arranque.

River tiene muchas y considerables bajas. Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi se lesionaron en el último partido ante Rosario Central y afrontarán largas recuperaciones. Matías Viña sufrió una lesión muscular en un entrenamiento y tampoco estará disponible para el fin de semana mientras que Marcos Acuña acarrea molestias físicas y llegaría, aunque entre algodones.

Los brasileños, por su parte, no tienen la presión de no perder para seguir con vida, aunque un buen resultado los dejaría mejor posicionados de cara a la última fecha frente a Carabobo como local. El domingo pasado le ganó a Vitoria 2 a 0 por el Brasileirão, en el que marcha sexto con 23 tantos producto de siete victorias, dos igualdades y siete caídas.

Un dato no menor de cara a la definición del grupo es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Sudamericana se utiliza el sistema de desempate reconocido como “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet. Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

Ambos clubes se enfrentaron por única vez en la historia en el encuentro de la primera rueda de la Copa Sudamericana 2026 y ganó River 1 a 0 con un agónico cabezazo de Lucas Martínez Quarta. Antes, el arquero Santiago Beltrán atajó un penal.