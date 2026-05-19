Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final del torneo Apertura entre River y Belgrano

Yael Falcón Pérez, de 38 años, es el árbitro designado para la final del torneo Apertura entre River y Belgrano, en Córdoba, el próximo domingo, desde las 15.30 (ESPN Premium y TNT Sports).

El árbitro asistente número 1 será Facundo Rodríguez; el 2, Maximiliano Del Yesso; el cuarto árbitro será Luis Lobo Medina; y, el quinto, Pablo Gualtieri. En tanto que, el VAR, está conducido por Leandro Rey Hilfer y, el AVAR, por Salomé Di Iorio.

Falcón Pérez, que es uno de los árbitros argentinos que irá al próximo Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, quedó en el ojo de la tormenta el 20 de mayo de 2025, en los cuartos de final del torneo Apertura entre River y Platense, en el estadio Monumental, que terminó en empate y luego ganó el equipo de Vicente López por penales.