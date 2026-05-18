Neymar al Mundial: Ancelotti lo confirmó en la lista definitiva de Brasil

Sus lágrimas al escuchar el himno brasileño, en la previa de su último partido con Santos, frente a Coritiba, reflejaban más que nunca su deseo de disputar la Copa del Mundo. “Tiene dos meses para demostrar que tiene la calidad para jugar el próximo Mundial”, había dicho Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, a principios de abril, y sus palabras surtieron efecto. Apenas 45 días después, el técnico confirmó en una conferencia de prensa realizada en el estadio Maracaná que Neymar, a sus 34 años, estará presente en la máxima cita del fútbol.

De todas maneras, Ancelotti comentó: “Escogimos a Neymar no porque pensamos que va a ser un buen suplente, lo escogimos porque pueda aportar su calidad para el equipo: que juegue 1 minuto, 5, que no juegue, o que juegue 90, o que patee un penal. Escogimos a estos jugadores porque todos van a aportar algo para el equipo. ¿cantidad de minutos? no sé, ¿calidad de minutos? ojalá, tenemos que focalizarnos en la calidad de minutos. Cómo el equipo actúa en el campo”.

-¿Cuándo tomó la decisión de llevar a Neymar?

-Nos hemos reunidos muchos días y poco a poco resolvimos las dudas hasta sacar la lista final... Pero Neymar va a jugar si lo merece. Cada uno tiene que aportar su propia calidad para una cosa: ayudar a la selección a ganar la Copa del Mundo. No pido otra cosa. No quiero estrellas, sólo jugadores disponibles para ganar la Copa.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

“Ahora viene lo bonito”, había dicho previamente Ancelotti cuando empezó a nombrar los delanteros que viajarán al Mundial, luego de sacar la carpeta y arrancar desde los arqueros a los defensores y los volantes. Y cuando mencionó a Neymar hubo festejos en los hinchas presentes. Ney apareció en el selecto grupo junto con Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid). El DT italiano subió al escenario con una carpeta en donde fue nombrando uno por uno a cada futbolista seleccionado entre los 26. Previamente, hubo un show donde no faltaron la música y el color típico de Brasil.

El exBarcelona, que ya participó -con suerte esquiva- de los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, no suma minutos con la selección desde octubre de 2023, en la derrota 2-0 ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas, en el Centenario, durante el interinato de Fernando Diniz.

Más tarde, tampoco fue tenido en cuenta por Dorival Júnior, mientras jugaba en Al-Hilal, ni por Ancelotti, quien asumió en mayo de 2025. En ese lapso, se perdió la Copa América de Estados Unidos y hasta llegó a correr riesgo su presencia en la prelista mundialista, ya que su nivel en Santos estaba lejos de ser el esperado.

Ancelotti confirmó a Neymar en la lista de Brasil para el Mundial 2026: la reacción de la gente

Sin embargo, la advertencia del DT italiano pareció movilizarlo. Desde entonces, Neymar elevó su rendimiento, mostró mayor regularidad y, sin necesidad de deslumbrar, fue dando pasos importantes para volver a meterse en la consideración. Primero apareció en la nómina preliminar de 55 futbolistas y este lunes terminó ratificado entre los 26 convocados definitivos.

“Soy brasileño, igual que ustedes. Todos están esperando esto. Obviamente es mi sueño y siempre lo dejé muy claro: quiero estar en el Mundial. He trabajado muchísimo para lograrlo”, había declarado Neymar este domingo, tras la derrota de Santos por 3-0 como local ante Coritiba, en la que fue protagonista por dos cuestiones ajenas al desarrollo del juego: un golazo de chilena durante la entrada en calor y una insólita salida del campo por un error del cuarto árbitro, que confundió el número del futbolista reemplazado.

Neymar protagonizó un insólito error en Brasil: lo sacaron del partido por equivocación y enfureció. captura de video

“Físicamente me siento muy bien. He ido mejorando con cada partido e hice lo mejor que pude. No fue fácil. Fueron años de trabajo duro y también de muchos comentarios injustos sobre mi estado físico y sobre lo que hacía. Es muy triste escuchar ciertas cosas. Trabajé en silencio, en mi casa, sufriendo por todo lo que se decía, y al final todo salió bien. Llegué sano a donde quería estar. Estoy feliz con mi rendimiento y con todo lo que hice hasta ahora. Que mañana (por este lunes) sea lo que Dios quiera. Pase lo que pase, Ancelotti seguramente convocará a los 26 mejores jugadores para esta batalla”, había afirmado el delantero, que suma dos títulos con la selección mayor: la Copa Confederaciones 2013 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Los Mundiales, en cambio, siguen siendo su gran materia pendiente. En Brasil 2014 sufrió la fractura de una vértebra que lo dejó fuera de competencia en los cuartos de final y le impidió decir presente en la histórica semifinal ante Alemania, que terminó con el traumático 1-7 en el Mineirao. En Rusia 2018 llegó después de atravesar una severa lesión en el tobillo izquierdo y nunca logró alcanzar su mejor versión en una Copa del Mundo en la que Brasil volvió a despedirse en cuartos de final. Y en Qatar 2022, pese a los cuestionamientos de parte del público brasileño, tuvo buenos rendimientos individuales, aunque la selección volvió a quedar eliminada en la primera instancia de playoffs. “Creo que este será mi último Mundial. Lo enfrento como si realmente fuera el último, porque no sé si podré soportar mentalmente seguir jugando al fútbol”, llegó a reconocer en aquel torneo.

La peor lesión de la carrera de Neymar: el golpe del colombiano Camilo Zúñiga y la fractura en una vértebra que lo dejó sin la semifinal de Brasil 2014. Manu Fernández / AP

El brasileño todavía tendrá otros cuatro compromisos con Santos antes del comienzo del Mundial, en el que Brasil chocará en primera ronda con Marruecos, Haití y Escocia. El primero será este miércoles, frente a San Lorenzo, en Vila Belmiro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Luego afrontará los encuentros ante Grêmio, Deportivo Cuenca -también por el certamen continental- y Vitória.

Pero su cabeza, ahora, está puesta en Norteamérica 2026, donde buscará cumplir el objetivo que durante largo tiempo pareció inalcanzable.

¿Cómo lo imagina Ancelotti a Neymar? “Hicimos la evaluación como todos los años. Y vimos que llegaba en condiciones físicas y que tuvo mucha continuidad en este último tiempo. El tiene el mismo papel y la obligación que los demás para estar cuando se lo necesite. Un jugador con experiencia, y como en el caso de los arqueros también buscamos determinados jugadores de experiencia. Y lo veo como un atacante centralizado”, explicó este lunes en la conferencia de prensa, dando a entender que lo imagina como un falso 9.

Carlo Ancelotti , este lunes, con la lista del Mundial en la mano MAURO PIMENTEL - AFP

La lista de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros

Alisson Becker (Liverpool).

Ederson (Fenerbahce).

Weverton (Gremio).

Defensores

Alex Sandro (Flamengo).

Bremer (Juventus).

Danilo (Flamengo).

Douglas Santos (Zenit).

Gabriel Magalhayes (Arsenal).

Roger Ibáñez da Silva (Al Ahli)

Leo Pereira (Flamengo).

Marquinhos (PSG).

Wesley (Roma).

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle).

Casemiro (Manchester United).

Danilo (Botafogo).

Fabinho (Al-Ittihad).

Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros

Endrick (Lyon).

Gabriel Martinelli (Arsenal).

Igor Thiago (Brentford).

Luiz Henrique (Zenit).

Matheus Cunha (Manchester United).

Neymar Jr. (Santos).

Raphinha (Barcelona).

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Jr. (Real Madrid).