La frase de Di María que anticipó el título de Rosario Central 20 días antes del regalo de Tapia

El título que entregó la Liga Profesional el jueves a Rosario Central por ser primero en la Tabla Anual sigue siendo el tema central del fútbol argentino desde que se conoció la noticia. Sin embargo, Ángel Di María lo había anticipado, 20 días antes de la consagración, en una declaración postpartido que pasó invertida y hoy vuelve a tomar fuerza.

El 31 de octubre, el canalla venció 3-1 a Instituto en Córdoba por la fecha 14 del Torneo Clausura. Entre los goles del triunfo hubo uno más de penal de Fideo, que le aseguraba el primer puesto en la tabla general. Sin saberlo, en ese entonces, el equipo conducido por Ariel Holan se había coronado campeón. O quizás sí lo sabían. Porque tras el encuentro, en diálogo con el canal oficial del club, Di María pronunció una frase que hoy cobra otra dimensión: “Queremos lograr cosas importantes. Hoy se logró algo muy importante que era poder terminar primeros, ser campeones en la Anual, algo que hace 38 años que Central no lo hacía”.

Esa declaración, que había pasado inadvertida en su momento, resurgió con fuerza luego de que efectivamente sean declarados como “Campeón de Liga” de la temporada 2025 por haber finalizado primero en la Tabla Anual, sumando así una estrella oficial al club. La frase del Fideo, entonces, no fue solo un deseo: fue una anticipación.

El partido ante Instituto no fue uno más. Aquel día, Central aseguró el liderazgo en la temporada, con un rendimiento que incluyó 18 victorias, 12 empates y apenas dos derrotas. Eso se tradujo en lo que se sabe desde el jueves: Central fue consagrado campeón de liga tras 38 años, sumando así su 13° título. La última vez que el club rosarino había sido el mejor en un torneo largo había sido en 1987.

El video de esa entrevista se viralizó inmediatamente después de la oficialización del título, generando múltiples lecturas. Para muchos, fue una muestra de que el plantel ya conocía la intención de la AFA; para otros, simplemente una expresión de deseo, producto de la emoción del momento. Lo cierto es que el protagonista central de la jornada final terminó siendo también quien, sin quererlo, adelantó lo que estaba por venir.

Ángel Di María anticipa el título de Rosario Central.mp4

El título fue entregado durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en Puerto Madero, en un acto que no figuraba en la agenda y que tomó por sorpresa incluso a varios dirigentes presentes. “Vení, Fideo”, ordenó Claudio Tapia, presidente de la AFA, para dar inicio a la ceremonia. Se abrió una puerta y el campeón del mundo ingresó acompañado por Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, Carolina Cristinziano, la vicepresidenta, Ariel Holan y Jorge Fatura Broun. Todos posaron luego con la copa que sellaba el reconocimiento.

La escena fue breve pero significativa: se consumaba otro atropello, entregar un título retroactivo. Di María no ofreció declaraciones extensas. Mientras se retiraba hacia el auto de la delegación, alcanzó a expresar: “Una estrella más para el club. Estoy muy contento. Es el trabajo de todo el año. La gente debe estar muy feliz”. En sus redes sociales, más tarde, resumió su pensamiento con una frase concisa: “Más que merecido”.

Luego, no participó de la ceremonia de premiación a la noche, en las afueras de la Sede Fundacional del club. A diferencia del resto del plantel y de los dirigentes, que se sumaron a los festejos con los hinchas, Di María permaneció alejado de la celebración masiva.

La delegación de Rosario Central con el trofeo entregado por AFA como "Campeón de Liga" @LigaAFA

La cercanía de Di María con la conducción de AFA y en particular con Claudio Tapia no es nueva. Pocos días antes del anuncio del título, en el marco de un Summit de la industria del deporte organizado por el diario Olé, el campeón del mundo defendió públicamente al dirigente ante las críticas por el manejo del fútbol local. “Chiqui es el que lo eligió (a Scaloni) y bancó todas las críticas en su momento, cuando todo el mundo lo mataba y decía: ‘¿Cómo van a poner a dirigir en la selección a alguien que no dirigió antes en ningún club?’”, sostuvo Di María, aludiendo al inicio del ciclo que luego llevaría a la gloria en Qatar. Y agregó: “Esa gloria eterna que se terminó logrando arrancó ahí. Empieza por el presidente y va hasta los utileros. Todos son una parte fundamental de la selección”.

El respaldo no es menor, y se produce en medio de un clima tenso, con cuestionamientos al arbitraje y denuncias de discrecionalidad en la toma de decisiones dirigenciales. Di María, lejos de esquivar el foco, eligió reforzar su vínculo con la cúpula de la AFA en un momento delicado.

Además, semanas anteriores había hablado justamente de las sospechas sobre presuntos favores arbitrales a Rosario Central, luego de que le dieran cinco penales desde su llegada, y fue contundente: “Se creó eso y está ahí flotando. Se instaló algo que está ahí, la ayuda y todo eso. No es de esa manera, los partidos los ganamos adentro de la cancha”.