Jeremías Ledesma es arquero, tiene 27 años y arribó a Cádiz a fines de agosto, cedido desde Rosario Central, club del que surgió. El nuevo guardameta del conjunto andaluz, que conquistó el ascenso a la Liga en la última temporada, siente que atraviesa uno de los momentos más felices de su carrera.

Luego del histórico triunfo frente a Real Madrid el último fin de semana, donde fue una de las figuras, el arquero que había sido convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina habló en conferencia de prensa. Fue consultado sobre su adaptación a vivir en una ciudad de Europa, y en su respuesta dejó una comparación del "Primer Mundo" con la situación actual que vive la Argentina, envuelta en una crisis social y económica.

En primer lugar, Ledesma se refirió a la ciudad al sur de la península ibérica: "Estoy conociendo gente que me está mostrando mucho lo que es Cádiz. Llevo poco tiempo acá y pude ver poco, pero todo lo que conocí me parece muy lindo, muy relajado, la gente puede vivir en paz. Acá me encontré con chicos jugando en la plaza a las 10 de la noche". Y luego se refirió a la situación en nuestro país: "Todo eso por ahí en Argentina no pasa. Hoy en Argentina se está viviendo muchísima inseguridad, muchísimos robos y muchísimos asesinatos, entonces es muy complicado disfrutar de tus hijos, yo tengo dos hijas pequeñas".

Además, agregó: "Poder caminar por la calle con la tranquilidad de que ni a ellas ni a mí me nos va a pasar nada hace que uno se desenvuelva mucho mejor para la adaptación en la vida en el día a día, en lo cotidiano, así que tanto ellas como yo estamos muy felices de estar acá a lo que nosotros le llamamos el primer mundo", cerró el futbolista.

Ledesma nació en Pergamino, debutó en Central en el año 2017 y formó parte del equipo que obtuvo la Copa Argentina en 2018. El arquero fue cedido con opción de compra a Cádiz por una temporada y debutó como titular en el triunfo frente a Athletic Bilbao por 1 a 0, el pasado 1° de octubre.

Además, formó parte del plantel del seleccionado argentino por las Eliminatorias junto a Franco Armani y Emiliano Martínez. Su convocatoria se debió a la baja de Juan Musso, que tuvo que dejar la concentración del equipo nacional por lesión.

