Marcelo Gallardo dijo que ya tenía decidido que atajara Jeremías Ledesma en River contra Bolívar

Marcelo Gallardo habló luego de la victoria de River en Santiago del Estero sobre Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, y se refirió a una polémica generada por un posteo en redes sociales por parte de Jeremías Ledesma, que este miércoles ocupó el lugar de Franco Armani en el arco millonario. “Es una pavada lo que pasó. Si pretenden que me deje llevar por eso, no me conocen”, advirtió el DT a los periodistas en la conferencia posterior al encuentro. El ex arquero de Rosario Central había publicado una imagen de él con la camiseta de Cádiz, su ex club en España, y un emoji de un avión, que algunos interpretaron como un indicio de una partida en el próximo mercado de pases.

Gallardo, sin embargo, ya tenía tomada la decisión de incluirlo en el equipo titular. “Ledesma no tuvo trabajo. El cambio de arquero estaba previsto. Viene trabajando muy bien. Armani tiene una actualidad fenomenal. Suelo hacerlo. No era un «¿por qué?». Estaba en las posibilidades. No sé por qué se generó eso”, dijo en relación con la polémica tras la publicación del arquero. “Todo da motivo a opinar. Todos hacen su especulación, y como somos un país que especula todo el tiempo... No podemos salir a aclarar lo que se dice”, continuó.

Antes del encuentro, Jeremías Ledesma publicó en redes sociales una imagen de él con la camiseta de Cádiz, su ex club en España, y un emoji de un avión; eso disparó una versión. Augusto Famulari

Además, el entrenador millonario se mostró contrariado por la serie de lesiones que atraviesa su equipo. En el estadio Madre de Ciudades Matías Kranevitter sufrió un problema muscular que lo obligó a dejar la cancha en la primera parte; lo reemplazó Santiago Simón. “Claramente me preocupan las lesiones. Son muchas. No está bueno que eso suceda, que se pierda continuidad, que vayan parando, por más que los jugadores están expuestos a las lesiones. Estamos sufriendo muy negativamente la racha de lesiones. Lo de Kranevitter es muscular; veremos el grado”, razonó el DT.

Y al ser consultado sobre una eventual equivocación en el manejo de la exigencia física del plantel durante la pretemporada, Gallardo respondió: “Error en la pretemporada no; el método de entrenamiento suele ser preciso en cuanto a las cargas. Tenemos muchas pretemporadas juntos. Sí nos sorprende y nos preocupa el hecho de que sean continuos, que todos los partidos estemos sufriendo una lesión. Esperemos que sea una racha negativa y se corte pronto”.

Leandro González Pirez consiguió el primer gol aprovechando un rebote del arquero tras un cabezazo suyo; a River le faltó ambición en la segunda mitad en el Madre de Ciudades. X

En términos futbolísticos, el director técnico indicó que su equipo fue “de mayor a menor” frente a Bolívar. Resaltó la tarea en el primer tiempo, aunque señaló falta de ambición para procurar más goles en la segunda parte. “Íbamos a tener mucho control de pelota, ir de un lado a otro moviéndola. Había que conectar adentro las posibilidades que generábamos por los costados. Tuvimos, pero no terminamos de conectar. Eso era lo que tratamos de hacer. Se vio”, analizó el Muñeco.

“Después, la falta de conexión final. En el segundo tiempo nos faltó otra enjundia para hacerle daño al rival. Los cambios... Entraron muchos chicos. Es normal que vayan agarrando confianza de a poco. No es lo mismo jugar en la reserva que en un partido oficial. De a poco van a ir sumando minutos. No todo es ya, inmediato. Nos sirve para ver las reacciones de cada uno, de aquellos que tuvieron la posibilidad de jugar hoy”, completó.

Compacto de River 2 vs. Ciudad de Bolívar 0

Tuvo más por decir sobre el rendimiento del conjunto millonario. “En el primer tiempo mostramos algunas cosas buenas, el gol vino rápido. Tuvimos el segundo gol. Después, pensando que el partido se presentaba en favor y el rival que venía sin mucha competencia, esperábamos que sintiera el trajín del partido, pero no pasó. En el segundo tiempo no tuvimos muchas situaciones. Faltó creatividad para resolver. Tengo que hacer un análisis: fue de mayor a menor. No terminamos de redondear algunas cosas buenas que hicimos en el primer tiempo”, observó.

Al finalizar la conferencia de prensa, Gallardo agradeció el cariño sentido en la ciudad norteña. “Nos recibe siempre bien Santiago. Es un estadio lindo para jugar, una cancha que está en buen estado. Un afecto, una muestra más del público de River para con nuestra institución. Siempre alimenta el alma ver el acompañamiento. Agradecemos a la ciudad de Santiago por recibirnos tan bien”, dijo, con la sonrisa por el deber cumplido, pero con la certeza de que a su River todavía le falta para ser ese equipo que lo identifique durante los 90 minutos.

LA NACION