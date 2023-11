escuchar

Las palabras de Juan Román Riquelme tras la derrota con Estudiantes por 3-2 en la Copa Argentina y que implicó la eliminación de Boca de la competencia y que puso en suspenso la posibilidad de clasificarse a la Copa Libertadores 2024, despertaron polémica. En la antesala de las elecciones, que se realizarán el 2 de diciembre, el vicepresidente xeneize, que competirá contra la fórmula compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, tocó varios temas, entre ellos, las clausuras a La Bombonera.

En ese contexto, Riquelme habló de las complicaciones que sufrió Boca con los cierres de la cancha que dispuso la Justicia y apuntó específicamente contra Celsa Ramírez, fiscal especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, y quien está a cargo de las clausuras. Para sostener su idea, el dirigente de Boca recurrió al caso de Pablo Serrano, el hincha de River que murió hace unos meses en el Monumental tras caer de una platea alta, en el comienzo del encuentro entre el conjunto millonario y Defensa y Justicia: “ La intención política viene de hace un mes. Con el club y con mi familia. Es así… Jugamos con Racing y nos suspenden al día anterior. El otro día, la habilitaron. A los tres días, se cae una persona y muere en la cancha del rival nuestro. A las 24 horas la habilitaron. Murió una persona. ¡Murió una persona! La misma señora que nos suspendió la popular a nosotros habilitó todo el estadio del rival nuestro. Es así, clarísimo ”, dijo Román en diálogo con TyC Sports.

Que ni se le ocurra volver a usar la muerte de MI papá para hacer política, asco dan. — mia serrano (@whosmmia) November 23, 2023

Ante esta declaración de Riquelme, la hija de Pablo Serrano reaccionó en sus redes sociales y escribió: “ Que ni se le ocurra volver a usar la muerte de mi papá para hacer política. Asco dan ”. Minutos después, le respondieron algunos simpatizantes de Boca en defensa del vicepresidente xeneize, y Mía Serrano les contestó: “Si pensás que tengo algún problema personal con Román, estás equivocada. No me importa ni él ni su gente, pero prometí defender la memoria de mi papá sin importar lo que me cueste ”.

Pablo Serrano, tenía 53 años cuando falleció, el 3 de junio último, en el estadio Monumental. El fanático millonario cayó desde la tribuna Sívori Alta hacia la Baja. El conjunto de Núñez se encontraba disputando un partido de la Liga Profesional ante Defensa y Justicia y, luego de conocerse la noticia, las autoridades decidieron suspender el encuentro.

Las intenciones son claras, y si, si vi la nota. Todos sabemos que las opiniones son diversas, por lo tanto yo tengo la mía. Mi odio a Román? no existe, no tengo razones para odiar a una persona que no conozco. — mia serrano (@whosmmia) November 23, 2023

Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, clausuró el estadio preventivamente y lo habilitó pocas horas después. El equipo de Martín Demichelis completó su partido 2 semanas después en su cancha.

LA NACION