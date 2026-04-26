Polémica en España: el VAR anuló el gol de un equipo y sancionó penal para el otro

Una polémica arbitral acaparó los flashes en Vallecas. El empate 3-3 entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, por la fecha 32 de la Liga de España, quedó atravesado por una decisión que cambió el rumbo del partido y desató un escándalo dentro y fuera del campo: el penal sancionado a instancias del VAR que significó, primero, la anulación del 2-2 del conjunto local para convertirse poco después en el 3-1 parcial para el visitante.

La jugada ocurrió a los 73 minutos, en una secuencia que resume el conflicto que hay en el fútbol actual entre interpretación arbitral y tecnología. En primera instancia, Andrei Rațiu recuperó una pelota que, en tiempo real, pareció limpia sobre Pablo Marín.

La acción siguió y el Rayo culminó el contraataque con un gol de Pedro Díaz que significaba el empate transitorio 2 a 2. Sin embargo, antes de validar ese tanto, el VAR convocó al árbitro José Luis Guzmán Mansilla para revisar un supuesto contacto previo. Tras varios minutos, el fallo final fue drástico: gol anulado para Rayo, penal para Real Sociedad y amarilla para Rațiu.

La ejecución de Mikel Oyarzabal estableció el 3-1 para el conjunto vasco y desató una reacción inmediata: silbidos, protestas y un clima de indignación generalizada en el estadio. El foco principal es el que sucede con frecuencia en diferentes ligas del mundo: el rol del VAR, la interpretación humana de las jugadas y la predisposición del árbitro a cambiar (o no) su decisión tras la revisión.

El árbitro Guzmán Mansilla, centro de las críticas por el penal que sancionó para Real Sociedad Agencia AFP

La bronca no terminó con el pitazo final. En el túnel de vestuarios, el director deportivo del Rayo, David Cobeño, increpó al cuerpo arbitral con frases que quedaron reflejadas en el acta: “Estáis jugando con el pan de mi casa” y “nos estamos jugando la vida”. El episodio podría derivar en sanciones económicas y disciplinarias severas.

Pero la reacción más contundente llegó desde el campo. El delantero Sergio Camello expresó una crítica profunda que excede el partido. “Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol… Yo cuando era niño, esto es otra cosa... En lo que se está convirtiendo, esto es una mierda”, disparó.

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Sus palabras, cargadas de frustración, apuntaron directamente contra quienes —según su visión— están desnaturalizando el juego: “Los protagonistas antes eran los futbolistas y ya no es eso. No es penalti en la vida. Presumimos que es la liga más grande y más buena del mundo, y creo que nos confundimos mucho por las cosas que vemos. La gente es inteligente para darse cuenta de lo que ha pasado en el campo. Lo que hemos sufrido nosotros. Nos estamos jugando la vida como para que nos piten ese penalti en contra cuando era gol nuestro”.

No fue el único: el clima de tensión también derivó en la expulsión de Isi Palazón, quien ingresó desde el banco para protestar y, según el acta, calificó al árbitro de “sinvergüenza”. El extremo se expone ahora a una sanción significativa que podría incluir varios partidos de suspensión.

La euforia de Alemao y todo Rayo al empatarle a la Real Sociedad en el décimo minuto de tiempo extra Agencia AFP

Incluso en los palcos hubo tensión. El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, protagonizó un cruce con dirigentes del conjunto vasco y luego debió ofrecer disculpas por su comportamiento.

El resumen del partido

A pesar de ese ese contexto convulsionado sobre el final, el partido tuvo un desarrollo vibrante, en donde el resultado fue incierto hasta el último instante. Real Sociedad se había adelantado con autoridad, aprovechando su efectividad ofensiva, mientras que el Rayo respondió con intensidad en el complemento. Tras el 1-3 derivado del polémico penal, el equipo local reaccionó con orgullo: primero descontó Florian Lejeune a los 39 del complemento y, ya en tiempo añadido, logró el empate definitivo gracias a Alemão, que fue celebrado con efusividad por los jugadores y por sus hinchas. Sobre el final, el VAR anuló el que pudo ser el 4 a 3 para el conjunto local, debido a una mano de Rațiu en la acción previa.

El 3-3 final dejó sensaciones encontradas. Para el Rayo, un punto con sabor a reivindicación tras una decisión que consideró injusta y que pudo remontar. Para la Real, la frustración de haber dejado escapar una ventaja de dos goles.