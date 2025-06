La historia detrás del llamado de River a Cristiano Ronaldo para jugar el Mundial de Clubes

A tan sólo tres días para que River presente la lista compuesta por un máximo de 35 futbolistas para disputar por tercera vez en su historia del Mundial de Clubes, luego de ser finalista en 2015 y obtener el tercer puesto en 2018 tras caer inesperadamente en la semifinal, un nombre sacudió fuertemente las expectativas de los hinchas del Millonario: nada menos que Cristiano Ronaldo, que este sábado confesó la existencia de contactos para disputar el certamen en Estados Unidos con un equipo argentino, aunque sin brindar precisiones sobre el origen ni el momento en el que ocurrió.

“No voy a dar nombres al respecto”, contestó Marcelo Gallardo, durante los últimos minutos del pasado 27 de mayo, tras el empate 1 a 1 como local ante Universitario de Perú, por la Copa Libertadores, al ser consultado en la conferencia de prensa por el periodista Pablo Sager sobre si llamaría al astro portugués, quien había anunciado su salida de Al-Nassr (Arabia Saudita).

La sonrisa pícara del DT, un rato después de eludir la posibilidad de referirse a nombres en vísperas del mercado de pases, generó cierto grado de intriga en torno a una posible comunicación con el hombre que este domingo disputará la final de la UEFA Nations League para su selección nacional contra España, en Munich. Justamente, en esa ciudad alemana, CR7 alimentó esa curiosidad cuando, luego de una pregunta del periodista argentino Sergio Levinsky, reveló que tuvo contactos desde la Argentina para participar en el Mundial de Clubes, cuyo comienzo está previsto para el domingo 15 de junio en los Estados Unidos.

“Yo tengo mucho cariño por Argentina. Es que mi mujer (NdeR: Georgina Rodríguez) es argentina, así que cómo no se puede tener un cariño. Ya estoy con mi mujer hace nueve años. La amo y tengo un cariño muy especial. He tenido invitaciones de Argentina para jugar el Mundial de Clubes. Nunca se sabe, el tiempo está ahí”, admitió el ex jugador de Real Madrid. Inmediatamente, el asunto causó ruido y una pregunta que durante varias horas quedó flotando, ¿el intento fue de River o Boca?

Cristiano Ronaldo le marca un gol a Alemania, por las semifinales de la Nations League, en el triunfo de Portugal por 2-1, el 4 de junio de 2025 Peter Kneffel - DPA

Según averiguó LA NACION, hace aproximadamente dos meses en River nació la idea de buscar a CR7. Gallardo fue el encargado de comunicarse con el goleador de 40 años. No fue necesaria una carta de presentación porque ya se conocían, debido a que hubo un acercamiento afectuoso personalmente el jueves 19 de enero de 2023, cuando el entrenador dirigió a un equipo de estrellas de la liga saudí, denominado Riyadh Season Team, frente a Paris Saint-Germain, apenas dos meses después de asumir en Al-Ittihad. Además de un apretón de manos, sonrisas mediante, Cristiano le hizo llegar al Muñeco un regalo: una camiseta que el DT le obsequió a Santino, uno de sus cuatro hijos.

“De Sudamérica el equipo que más me gusta es River. Higuaín me hizo interesar por esa institución”, reconoció el goleador portugués, en abril de 2014, basándose en su relación con el Pipita, compañero suyo en Real Madrid y surgido de las divisiones inferiores del Millonario. Once años después, su nombre apareció en la órbita como consecuencia del llamado de Gallardo.

Marcelo Gallardo había sido consultado hace poco sobre la posibilidad de contar con Cristiano Ronaldo en River para el Mundial de Clubes

Nacido el 5 de febrero de 1985 en Funchal, la capital de Madeira, una isla portuguesa con más de 100.000 habitantes, Ronaldo inició su carrera como profesional el 14 de agosto de 2002, vistiendo la camiseta de Sporting de Lisboa, uno de los tres clubes grandes del territorio lusitano. En 2003 emigró a Manchester United, mientras que en 2009 dio el gran salto a Real Madrid, donde se convirtió en una auténtica leyenda hasta su partida en 2018 para defender los colores de Juventus por dos temporadas. Desde 2022 hasta principios de mayo actuó para Al-Nassr, pero actualmente se encuentra libre, aunque a la expectativa de ser campeón por tercera vez con su selección luego de conquistar la Eurocopa de 2016, en Francia, y la primera edición de la UEFA Nations League, en 2019, como anfitrión.

Mientras tanto, River se prepara para el Mundial de Clubes y, como es habitual, mantiene con hermetismo las negociaciones que está llevando a cabo. Uno de los nombres que barajó, aprovechando que todavía dispone de un cupo de extranjeros entre los seis permitidos para anotar en la AFA, fue el de Ronaldo. La gran estrella se perfila para quedar al margen de la cita en Norteamérica, excepto que se produzca una sorpresa que provoque un auténtico cimbronazo en todo el planeta fútbol, un escenario que parece poco probable luego de desestimar las propuestas de Fluminense y Al-Hilal, dos de los 32 participantes que tendrá el torneo organizado por la FIFA.

Parece que Cristiano Ronaldo no se podrá la camiseta de River en el corto plazo, pero el intento estuvo. Además, como el propio goleador de Portugal explicó este sábado: “Nunca digo de este agua no beberé”.