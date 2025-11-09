La lesión de Maxi Meza en Boca vs. River: se lastimó la rodilla y salió desconsolado
El mediocampista se lastimó a los 30 minutos del primer tiempo
2 minutos de lectura
Maximiliano Meza, mediocampista de River, sufrió una nueva lesión en su rodilla izquierda y debió ser reemplazado en el Superclásico, antes del entretiempo, cuando el partido todavía estaba 0-0, lo que obligó al entrenador Marcelo Gallardo a tener que mover el banco de los suplentes: ingresó el paraguayo Matías Galarza.
Entre lágrimas, el exfutbolista de Independiente, que recién empezaba a recuperar ritmo tras superar una operación por una tendinopatía rotuliana, tuvo que dejar la cancha por un mal movimiento. Sebastián Driussi se acercó asistirlo rápidamente y se tomó la cabeza; el mismo gesto hizo su compañero Maximiliano Salas, evidenciando que la lesión podría ser severa.
La jugada se produjo a los 30 minutos del primer tiempo. Meza se preparaba para recibir un cambio de frente, pero se patinó antes de tocar la pelota, cayó al césped y quedó tomándose la rodilla. Ingresaron los médicos de River y de inmediato se decidió el cambio. A Meza se lo vio muy afectado, tomándose el rostro por la angustia y el dolor.
La lesión de Meza
MAXI MEZA SE CAYÓ SOLO Y SE LESIONÓ LA RODILLA IZQUIERDA.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025
📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Ho4dhTvWdp
