La lesión de Maxi Meza en Boca vs. River: se lastimó la rodilla y salió desconsolado

El mediocampista se lastimó a los 30 minutos del primer tiempo

Maxi Meza sufrió una lesión de rodilla y fue reemplazado en la Bombonera
Maximiliano Meza, mediocampista de River, sufrió una nueva lesión en su rodilla izquierda y debió ser reemplazado en el Superclásico, antes del entretiempo, cuando el partido todavía estaba 0-0, lo que obligó al entrenador Marcelo Gallardo a tener que mover el banco de los suplentes: ingresó el paraguayo Matías Galarza.

Maxi Meza abandonó el campo de juego por una lesión de rodilla
Entre lágrimas, el exfutbolista de Independiente, que recién empezaba a recuperar ritmo tras superar una operación por una tendinopatía rotuliana, tuvo que dejar la cancha por un mal movimiento. Sebastián Driussi se acercó asistirlo rápidamente y se tomó la cabeza; el mismo gesto hizo su compañero Maximiliano Salas, evidenciando que la lesión podría ser severa.

La jugada se produjo a los 30 minutos del primer tiempo. Meza se preparaba para recibir un cambio de frente, pero se patinó antes de tocar la pelota, cayó al césped y quedó tomándose la rodilla. Ingresaron los médicos de River y de inmediato se decidió el cambio. A Meza se lo vio muy afectado, tomándose el rostro por la angustia y el dolor.

La lesión de Meza

