La lesión de Solari: los médicos de Racing lo hicieron salir por precaución y tiró ¡ocho botellas a la cancha!

Argentinos le ganó a Racing por 4-1, en La Paternal, en uno de los duelos correspondientes a la fecha seis del Torneo Clausura 2025. Empezó ganando la Academia con gol de Tomás Conechny, pero el Bicho lo dio vuelta y se impuso por las anotaciones de Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz.

En un partido entre grandes animadores del grupo A se dio una situación con muchas sensaciones por parte de un futbolista de la Academia. Santiago Solari recibió un golpe, salió muy dolorido al punto de que no podía pisar con esa pierna y fue reemplazado rápidamente. Por ese motivo, luego se enojó muchísimo y arrojó ¡ocho botellas desde el banco! Tuvo que ser calmado por sus compañeros.

Se jugaban 12 minutos del primer tiempo del duelo en el estadio Diego Armando Maradona cuando se disputó la pelota en el medio de varios futbolistas de ambos equipos, cerca de la mitad de la cancha. En ese momento, Solari quiso cubrirla y desde atrás, un futbolista de Argentinos la rechazó. Allí agarró balón y pierna de su rival. De inmediato, el atacante de Racing quedó tendido en el piso y el juez del partido Pablo Dóvalo detuvo la acción.

Santiago Solari en el piso; debió salir en el primer tiempo del partido que Racing perdió ante Argentinos Juan Manuel Báez - LA NACION

El cuerpo médico de la Academia ingresó a atender y de inmediato advirtieron al banco de suplentes que había que estar atentos a lo que le sucedía. “Ojo”, les decían, mientras hacían la seña característica.

Solari se paró para salir de la cancha, sin embargo no podía pisar con su pierna derecha. Mientras tanto, sin Gustavo Costas en el banco por sus cuatro fechas de suspensión, se preparaba el cambio. Tomás Conechny se movía para reemplazarlo. El futbolista le manifestaba a los médicos su intención de seguir jugando, pero quienes lo atendieron informaron que debía salir. Solari se sentó en el banco con muchísimo enojo, gritándoles a uno de los doctores. Con el partido en juego, agarró una especie de canasto con ocho botellas y las arrojó a todas. Cuatro de ellas entraron a la cancha, mentiras continuaba gritándoles a todos los que estaban en el banco y era calmado por sus compañeros.

ALARMAS ENCENDIDAS: Solari tiene una molestia en su rodilla derecha y tuvo que dejar el campo de juego en el PT del duelo entre Racing y Argentinos.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/g4K0PhGtKu — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

Finalmente, Conechny entró en su lugar a los 16 y a los 26 anotó el 1 a 0 parcial para Racing. Al volante le favoreció un pique largo que hizo dudar al arquero Rodríguez. Llegó y se la tocó de emboquillada para abrir el marcador. Sólo pasaron tres minutos y el Bicho lo empató por intermedio de Alan Lescano a los 29 minutos. En el segundo tiempo Argentinos se despachó con tres muy buenos goles: una palomita de Hernán López Muñoz, un derechazo desde afuera del área de Matías Giménez Rojas y una arremetida de Nicolas Oroz, exfutbolista de la Academia y surgido de las divisiones inferiores de la entidad de Avellaneda.

Los primeros informes antes de comenzar el segundo tiempo llevaron tranquilidad, ya que no se trataría de una lesión en la rodilla (lo primero que se pensó) sino de un fuerte traumatismo.

Lo mejor del partido

El accionar de los médicos de la Academia y del cuerpo técnico se entiende, ya que Solari (si bien no siempre es titular) es un futbolista importante para Costas. Y el equipo no sólo está peleando en la Copa Libertadores y necesita reaccionar en el certamen local. Agustín Almendra y Gabriel Rojas no jugaron este domingo por padecer un golpe en uno de sus tobillos.