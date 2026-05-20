Boca empató con Cruzeiro en una noche polémica del VAR y complicó su clasificación en la Copa Libertadores

Ni una Bombonera repleta, encendida y empujando desde mucho antes del inicio alcanzó para rescatar a Boca en una noche límite, caliente y cargada de clima copero. El equipo de Claudio Ubeda empató 1 a 1 con Cruzeiro y quedó al borde del abismo en la Copa Libertadores. Como le había ocurrido ante Huracán, protagonizó un partido en el que hizo méritos para llevarse más, chocó varias veces con un arquero inspirado y terminó pagando muy caro otro tramo de desconexión que volvió a costarle puntos. En un encuentro con polémicas y final abierto hasta el último segundo, el Xeneize volvió a fallar en un partido decisivo como local y ahora llega obligado a mirar de reojo lo que ocurra este jueves entre Universidad Católica y Barcelona (E), en Santiago. Si los chilenos ganan, el Xeneize deberá vencerlos el jueves 28 como local para avanzar a octavos.

Boca entendió que no había margen para otro golpe, y mucho menos cuando River está a días de una nueva final. Desde temprano, la Bombonera respiraba clima de definición. Y, en parte, lo era: si Boca perdía, quedaba expuesto a sellar con una fecha de anticipación su primera eliminación en una etapa de grupos de la Libertadores desde 1994. También había un dato que alimentaba el optimismo en el mundo Boca: en Belo Horizonte, incluso con la expulsión de Adam Bareiro, el juego había sido parejo y Cruzeiro se había impuesto con lo justo, una señal de que en la Bombonera la historia podía cambiar. Y cambió. O, al menos, tuvo varios pasajes muy similares a los del partido en Brasil mientras estuvieron 11 contra 11, aunque con un Boca más decidido, impulsado por la obligación de ganar.

Leandro Paredes le reclama al árbitro Jesús Valenzuela, de Venezuela, en una noche controvertida en la Bombonera; Boca empató 1-1 con Cruzeiro Rodrigo Valle - Getty Images South America

Boca, que sostuvo el doble nueve pese a la ausencia de Bareiro, salió a imponer condiciones desde el arranque, con la necesidad de encontrar rápido un gol que le bajara tensión a una Bombonera que jugaba su propio partido. Del otro lado apareció un rival con buen pie en todas sus líneas, capaz de romper la presión con toques rápidos y precisos, aunque bastante inofensivo en ataque más allá de algunos destellos aislados. Matheus Pereira aportó jerarquía y Kaio Jorge insinuó, en apenas un puñado de intervenciones, que podía convertirse en un problema para la defensa.

Lo mejor de Boca vs. Cruzeiro

Pero Boca no dejó que Cruzeiro se acomodara y rápidamente se instaló en campo ajeno, con los laterales lanzados y Tomás Aranda muy activo detrás del doble cinco brasileño, aunque más participativo en la gestación que determinante en los últimos metros. De todos modos, el enganche fue importante para darle circulación al equipo y liberar los costados, sobre todo el izquierdo, donde Lautaro Blanco se transformó en una de las principales vías de ataque de Boca durante la primera mitad. En ese tramo inicial, el arquero Otávio comenzó a convertirse en figura, con atajadas clave frente a Miguel Merentiel, Blanco y dos remates de Milton Giménez, titular pese a una molestia en el tobillo izquierdo. Boca, finalmente, encontró la ventaja con una fórmula conocida: la pelota parada de Leandro Paredes. El volante lanzó un centro cerrado que Merentiel empujó sobre la línea.

Pero Boca consiguió demasiado pronto la ventaja y, aunque siguió controlando el desarrollo, empezó manejarlo lejos del arco de Cruzeiro. Bajó la intensidad, perdió firmeza en la mitad de la cancha y se fue al descanso con la sensación de que, sobre todo por lo hecho en los primeros minutos, podría haber sacado una diferencia mayor.

Miguel Merentiel abrió el partido tras un gran tiro libre de Leandro Paredes; luego, el VAR le anuló un gol al uruguayo por una mano previa de Milton Delgado MARCOS BRINDICCI - AFP

En el segundo tiempo, el local mantuvo la postura y Cruzeiro, en una ráfaga, volvió a mostrar, como en Brasil, que cuando sus jugadores de jerarquía se conectan y aceleran puede transformarse en un rival peligroso. El empate fue una clara muestra de eso: el equipo brasileño hizo circular la pelota con paciencia, la movió de lado a lado, hasta que Kaiki Bruno llegó al fondo y lanzó un pase rasante hacia atrás que cruzó toda el área y encontró solo a Fágner, que definió al primer palo. Leandro Brey llegó a rozar el balón, pero el remate tenía demasiada potencia y se metió entre el arquero y el poste. Nueve minutos más tarde, Christian desperdició el 2-1 desde una posición inmejorable.

En ese momento de crecimiento futbolístico y anímico de Cruzeiro llegó la expulsión a Gerson –una entrada a destiempo y con plancha contra Paredes–, que pareció sacar de su letargo a Boca. Y la entrada de Exequiel Zeballos por Tomás Belmonte terminó de inclinar al equipo sobre el área del visitante.

El conjunto xeneize volvió a chocar contra un arquero decisivo y también contra sus propias dificultades para sostener el dominio y traducirlo en el resultado. Con el correr de los minutos, la expectativa terminó derivando en nerviosismo, apuro y frustración.

Sobre el final, y luego de una tapada decisiva de Brey contra Néiser Villarreal, dos jugadas alimentaron aun más la bronca: el gol anulado a Merentiel por una presunta mano de Milton Delgado que nunca terminó de quedar del todo clara y un posible penal por mano que todo Boca reclamó en la última acción; el árbitro no la revisó y marcó el final del partido.

Otávio, de 20 años, se luce en las alturas; el arquero se lució en el 1-1 entre Boca y Cruzeiro, en la Bombonera Gonzalo Colini - La Nación

Una noche de Copa que dejó al descubierto la delgada línea sobre la que vive Boca, que en apenas unas semanas pasó de la ilusión y el entusiasmo a jugarse la clasificación entre la angustia y la calculadora.