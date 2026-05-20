Leandro Paredes explotó contra Jesús Valenzuela por su arbitraje: “Es una vergüenza lo que hiciste”

Boca no pudo aguantar la ventaja ante Cruzeiro en la anteúltima fecha de la fase de grupo de la Copa Conmebol Libertadores y, con un hombre más, empató. Merentiel abrió el marcador en los primeros minutos, pero el conjunto brasileño se repuso y lo igualó en la segunda etapa, en un partido en el que el árbitro Jesús Valenzuela fue el protagonista por cuestionamientos de futbolistas del equipo argentino a sus decisiones.

Uno de los más críticos fue el capitán xeneize, Leandro Paredes, quien le recriminó al juez que sus criterios fueron contradictorios. Valenzuela, en primer lugar, había convalidado el gol de Cruzeiro después de una revisión en el VAR por una presunta mano y sostuvo que no fue intencional, y, luego, anuló el tanto de Merentiel por una mano de Milton Delgado, la cual consideró que condicionó la jugada.

"TENÉS QUE IR A VERLA... ES UNA VERGÜENZA LO QUE HICISTE". El enojo del Leandro Paredes con el árbitro Valenzuela por la última mano polémica en el final del partido ante Cruzeiro.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4Z1KdWZnw0 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026

“Es raro porque él me dijo: ‘La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional’. La jugada de Delgado tampoco fue intencional y cobró mano en contra. Es raro cómo decide, pero bueno, ya está. Hay que pensar en lo que viene, que dependemos de nosotros mismos”, descargó Paredes en diálogo con Telefe después del empate.

Asimismo, ni bien terminó el encuentro, todos los jugadores de Boca -con el mediocampista a la cabeza- le fueron al cruce al juez por la última jugada: después de un centro de Lautaro Blanco y un despeje fallido de la defensa de Cruzeiro, la pelota pegó en el brazo de Lucas Romero, del conjunto brasileño, y, a pesar de los reclamos del equipo argentino, desde el VAR le avisaron a Valenzuela que la jugada no ameritaba para cobrar penal ni para que él mismo la vaya a revisar.

En ese momento, Paredes remarcó: ”¿De qué estás hablando? Me estás pelotudeando, ¿qué decís? Tenés que ir a verla vos, ¿sino cómo sabés? Estás boludeando, dejate de joder. Es una vergüenza lo que hiciste“.

Noticia en desarrollo.