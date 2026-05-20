Claudio Ubeda cuestionó con dureza al árbitro y al VAR tras el empate de Boca con Cruzeiro en la Bombonera

Boca empató 1-1 con Cruzeiro en la Bombonera y quedó seriamente complicado en el Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Ubeda dominó gran parte del partido, jugó más de media hora con un hombre de más por la expulsión de Gerson y llegó a convertir el 2-1 sobre el final, aunque el VAR anuló el gol de Miguel Merentiel por una supuesta mano previa de Milton Delgado antes del remate del uruguayo. Además, en la última jugada del encuentro, todo el plantel xeneize reclamó un penal por mano de Lcas Romero dentro del área brasileña que el árbitro Jesús Valenzuela no revisó en el VAR.

Después del partido, Ubeda habló en conferencia de prensa y apuntó directamente contra el arbitraje y el VAR, a cargo de Ángel Arteaga Cabriales, por la resolución de las jugadas decisivas. “Lo vimos todos. Fundamentalmente la última jugada fue clarísima. Debería haber esperado e ir a revisar. Se apresuró y terminó el partido”, sostuvo el entrenador, todavía visiblemente molesto.

El DT además cuestionó la decisión del árbitro venezolano de no revisar la acción final. “Me sorprende que no haya ido al VAR. Es una jugada donde no hay objeción de nada, fue mano”, afirmó.

La mano en la última jugada del partido que todo Boca pidió penal Captura

De todos modos, Ubeda evitó reducir el empate solamente a las polémicas arbitrales y destacó la producción futbolística de Boca, especialmente durante el primer tiempo. “No nos podemos quedar solamente con eso. Tuvimos muchas situaciones generadas. El primer tiempo fue mejor y merecimos otro resultado”, analizó.

El entrenador reconoció además que Cruzeiro modificó el desarrollo del partido después de quedarse con diez jugadores por la expulsión de Gerson. “Hay una consecuencia de la postura del rival, que ya no te juega igual con uno menos. Se replegaron más y apostaron a sostener el resultado. Por eso se nos hizo más difícil entrar”, explicó.

Ubeda también se refirió al planteo táctico de Boca en el complemento y aseguró que el objetivo era sostener la presión alta que había funcionado en la primera mitad. “La intención era seguir presionando en salida. Después de la expulsión, decidimos poner un delantero más. Exequiel Zeballos tuvo un mano a mano y entendíamos que el partido iba a quedar bajo nuestro control, como pasó en los últimos 20 minutos”, detalló.

Uno de los momentos más tensos de la conferencia llegó cuando un periodista le preguntó irónicamente si había jugado “Robinho” por las polémicas que dejó el encuentro. Ubeda respondió: “Me hacés reír sin ganas de reírme por la bronca que tengo. No quiero decir barbaridades que amerita la situación”.

El árbitro junto con los líneas se retiran tras el final del partido Gonzalo Colini - La Nación

Más tarde, volvió sobre la última jugada y dejó una frase todavía más fuerte. “Analizo en frío las situaciones y digo: no nos cobraron el penal. La intención o no va más allá de lo que yo pueda pensar. Me cuesta creer que haya actuado con total sinceridad”, afirmó sobre Valenzuela.

El entrenador además pidió que los árbitros reciban sanciones cuando cometen errores importantes. “Muchas veces al jugador se lo critica, se lo sanciona o no se le renueva el contrato. Lo mismo con los técnicos. Debería haber premios y castigos también para los árbitros”, reclamó.

Más allá de la bronca, Ubeda destacó la actitud de sus futbolistas y remarcó que Boca mejoró en el manejo emocional del partido. “Habíamos hablado mucho de mantener la tranquilidad en las protestas y focalizarnos en el juego. Si hay algo en lo que mejoramos fue en no involucrarnos tanto en discutir”, valoró.

El reclamo de los jugadores y cuerpo técnico de Boca al árbitro tras el final del partido Gonzalo Colini - La Nación

También elogió el rendimiento de Malcom Braida, uno de los puntos altos del equipo en la Bombonera, jugando de titular como lateral derecho. “Es derecho, aunque muchas veces jugó por izquierda. Tiene velocidad, recorrido y juego aéreo. Consideramos que estaba mejor que las otras opciones”, explicó.

Finalmente, el DT buscó enviar un mensaje optimista de cara a la última fecha frente a Universidad Católica, otra vez como local. “A la gente hay que agradecerle el apoyo de siempre. Sabemos que si jugamos de esta manera vamos a clasificar”, aseguró.

Y cerró: “Hay muchas más cosas positivas para rescatar que errores. Boca jugó bien contra un rival importante y supo superarlo en muchos momentos del partido”.

El compacto del empate de Boca ante Cruzeiro